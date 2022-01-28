ເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 128 ລ້ານຄົນ ສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງລະບົບການສຶກສາ ຍ້ອນສາເຫດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ພະແນກການນຶ່ງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານວ່າ ມີເດັກ ນ້ອຍ 128 ລ້ານຄົນສູນເສຍການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ຍ້ອນສາເຫດມາຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 75 ລ້ານຄົນ ໃນຊ່ວງກ່ອນເກີດການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ລິຊາ ສະໄລນ໌ ລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນ ເຈເນວາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມກໍ່ຕັ້ງມາ ໃນຖານະກອງທຶນໂລກສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການ Education Cannot Wait ໄດ້ມອບການສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 4 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ຫຼາຍກວ່າ 30 ແຫ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກອງທຶນ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍແລະຊາວໜຸ່ມໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ, ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ບໍລິຈາກຈາກລັດຖະບານເຢຍຣະມັນ ໃນຈໍານວນເງິນຫຼາຍກວ່າ 228 ລ້ານໂດລາ.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ຍັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຂອງການຂັດແຍ້ງທາງອາວຸດ, ການບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງພັດຈາກຖິ່ນຖານ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບໄວວາແລະໄພພິບັດຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຕໍ່.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເຢຍຣະມັນປະຈໍາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະ ຄອນເຈເນວາ ທ່ານນາງແຄັດທະຣິນາ ສະຕັສຊ໌ (Katharina Stasch) ກ່າວວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນໄພຄຸກຄາມ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດໃນທຸກໆດ້ານ ລວມເຖິງການສຶກສາ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນບໍ່ສາມາດ ແລະບໍ່ຕ້ອງ ການທີ່ຈະກັບໄປໂຮງຮຽນ ເຖິງແມ່ນວ່າທາງໂຮງຮຽນໄດ້ກັບມາເປີດຄືນອີກຄັ້ງກໍຕາມ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ນີ້ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ ເພາະການສຶກສາເປັນກະແຈສໍາຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທັງໝົດໃນຍຸກສະໄໝຂອງພວກເຮົາ.
ໂດຍທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ໃນທົ່ວໂລກ, ມີເດັກນ້ອຍແລະຊາວໜຸ່ມພັດຖິ່ນຢູ່ຈໍານວນ 34 ລ້ານຄົນ. ຈໍານວນໂຕເລກຂອງພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຈະຍັງຄົງເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການສະພາບອາກາດຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເດັກຍິງແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບນໍາກັນ ບໍ່ແມ່ນທີ່ຈະສູນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄປໝົດທັງລຸ້ນເລີຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ຖິ້ມປະຜູ້ໃດໄວ້ທາງຫຼັງ.”
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການ Education Cannot Wait ທ່ານນາງຢາສມິນ ເຊີຣິຟ (Yasmine Sherif) ກ່າວວ່າ ອົງການຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ຈັດຫາຫຼັກສູດຂອງການຮຽນຮູ້, ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ການມອບອາຫານສວາຍໃນໂຮງຮຽນ ແລະການບໍລິການອື່ນໆທາງດ້ານຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຈໍາເປັນໃນການບັນລຸມາດຕະຖານພື້ນຖານຂອງການສຶກສາ.
ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ມັນສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການພັດທະນາອື່ນໆ ຫຼືທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ເດັກ ນ້ອຍແລະພວກຊາວໜຸ່ມລຸ້ນນີ້ ໃນປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ ເບີກີນາ ຟາໂຊ, ຊາດ, ຊີເຣຍ, ອັຟການິສຖານ, ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ, ແລະຊາວໂຣຮິງຢາ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົບ 12 ປີ, ພວກເຮົາຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາຕັ້ງໄວ້ ສໍາລັບພວກເຮົາເອງໄດ້ໜ້ອຍຫຼາຍ.”
ທ່ານນາງເຊີຣິຟ ຮັບຮູ້ວ່າ ອົງການ Education Cannot Wait ດໍາເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ ອັນຢູ່ໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ຄົງທີ່. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດດໍາເນີນງານໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີວິກິດການ ແລະຄວາມຂັດແຍ້ງຫຼາຍໆຢ່າງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກກໍຕາມ ເນື່ອງຈາກສະຖານະພາບຂອງອົງການ ແມ່ນກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ດ້ວຍເຫດນີ້, ທາງອົງການແມ່ນມີລະບົບ ແລະຄວາມປອດໄພ ທີ່ພ້ອມຈະໃຫ້ການປ້ອງກັນ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໂຄງສ້າງດັ່ງ ກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະກຸ່ມທະຫານບ້ານ ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຈະເຮັດໄດ້.
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