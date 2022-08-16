ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງທ່ານນຶ່ງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍລ້ານຄົນ ແມ່ນໃກ້ຈະປະສົບກັບຄວາມອຶດຢາກ ໃນຂະນະທີ່ລະດູໜາວຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ ແລະ ເງິນທຶນດ້ານມະນຸດສະທຳແມ່ນກຳລັງຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.
ຮອງທູດພິເສດ ແລະ ຜູ້ປະສານງານດ້ານມະນຸດສະທຳ ສຳລັບອັຟການິສຖານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ຣາມີສ ອາລັກບາຣອບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຜ່ານທາງວິດີໂອຈາກນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ວ່າ “ສະຖານະການທີ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນ ໄພຫາຍະນະທີ່ແທ້ຈິງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນ 19 ລ້ານຄົນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະ 6.6 ລ້ານຄົນແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສຸກເສີນ, ພຽງກ້າວດຽວຫ່າງຈາກຄວາມອຶດຢາກ. ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນກຳລັງສູງຂຶ້ນ, ດ້ວຍປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ 35 ລ້ານຄົນ ຈາກ 40 ລ້ານຄົນແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຂອງອາຫານພື້ນຖານແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 30 ເປີເຊັນ. ທ່ານ ອາລັກບາຣອບ ໄດ້ກ່າວວ່າສະຖານະການທີ່ເສື່ອມສະພາບແມ່ນຜົນສະທ້ອນຂອງການຕົກຕ່ຳດ້ານເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດ.
ໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດແມ່ນໄດ້ອາໄສການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກ. ປະມານ 75 ເປີເຊັນຂອງງົບປະມານລັດຖະບານເກົ່າແມ່ນທຶນຂອງຜູ້ບໍລິຈາກ, ເຊັ່ນດຽວກັບ 40 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າຍຶດອຳນາດເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຢຸດສະງັກຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແຕກຫັກໃນຫຼາຍການບໍລິການພື້ນຖານ, ລວມທັງໄຟຟ້າ, ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນຮຸນແຮງ, ລາຄາຂອງສິນຄ້າປົກກະຕິແມ່ນໄກເກີນຢື້ສຳລັບຊາວ ອັຟການິສຖານ ສ່ວນຫຼາຍ.
ນອກຈາກວິກິດການດ້ານການເມືອງ, ມັນໄດ້ມີເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ. ປະຊາຊົນ ອັຟການິສຖານ ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພແຫ່ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງສອງຄັ້ງ, ໃນປີ 2021 ແລະ 2018.
ບັນດາຊາວນາແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນຝຸ່ນ ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດໃນສັດລ້ຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ.