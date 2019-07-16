ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນ
ຂະນະທີ່ນ້ຳຍັງສືບຕໍ່ລົ້ນຝັ່ງຂຶ້ນຖ້ວມ ຫຼາຍໆເຂດຂອງອິນເດຍ ແລະປະເທດອື່ນໆໃນ
ເອເຊຍໃຕ້ ຊຶ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 76 ຄົນ.
ໄພນ້ຳຖວມດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງເປັນພິເສດໃຫ້ແກ່ລັດບີຮາ ຂອງ
ອິນເດຍ ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນ 1 ລ້ານ 9 ແສນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກໜີໄປຈາກເຮືອນ
ຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນັບແຕ່ນ້ຳໄດ້ເລີ້ມຖ້ວມມາ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ.
ລັດອັສສຳຂອງອິນເດຍ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງເຊັ່ນດຽວກັນ ຊຶ່ງມີປະຊາຊົນ 1
ລ້ານ 7 ແສນຄົນຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍໜີໄປຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຫົວໜ້າລັດຖະບານຂອງລັດອັສສຳ ທ່ານຊາບານດາ ໂຊໂນວາລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ
ວ່າ “ສະຖານະການກ່ຽວກັບໄພນ້ຳຖ້ວມ ແມ່ນມີຄວາມຮ້າຍແຮງຫຼາຍຊຶ່ງມີ 31 ເມືອງ
ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 32 ເມືອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.”
ແມ່ນ້ຳພຣົມມະບຸດ ຊຶ່ງໄຫຼລົງມາຈາກພູຫິມະໄລ ຜ່ານບັງກລາແດັສນັ້ນ ໄດ້ລົ້ນຝັ່ງຂຶ້ນ
ຖ້ວມ ເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ທີ່ປະເທດເນປາລ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເມືອງຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳ
ຖ້ວມດັ່ງກ່າວ ແລະມີ 64 ຄົນແລ້ວ ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມນີ້ ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່. ນອກນັ້ນ ມີອີກ 63 ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນໃນເວລານີ້.
ທີ່ບັງກລາແດັສ ມີ 190,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫລົບໜີໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ສູນຕ່າງໆຂອງພວກອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະໄພນ້ຳຖ້ວມ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ດິນເຈື່ອນ
ໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ແລະພວກອົບພະຍົບ 100,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍອອກ
ຈາກສູນ ໃນຂະນະທີ່ຝົນຍັງສືບຕໍ່ຕົກລົງມາ.
ທີ່ປະເທດມຽນມາ ມີ 18,000 ຄົນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກໜີໄປຈາກເຮືອນຊານຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະສູນຕ່າງໆກໍໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກໜັກ.