ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ, ລະເບີດແຕກລາຍຄັ້ງ ແລະ ສຽງປືນກົນໜັກ ແມ່ນສາມາດ
ໄດ້ຍິນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊູ
ດານ ໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີການນັ່ງປະທ້ວງຢູ່ນອກກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ລາຍງານວ່າ ສະມາຄົມການແພດ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບພວກປະ
ທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນຂະ
ນະທີ່ກຳລັງທະຫານລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກຍ້າຍການປະທ້ວງໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ຄາທູມ, ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ ຊູດານ.
ອົງການຂ່າວ AP ກໍໄດ້ລາຍງານວ່າ ນຶ່ງໃນບັນດານັກຂ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວັນ
ໄຟປິວຂຶ້ນເທິງຟ້າຈາກສະຖານທີ່, ໃນຂະນະທີ່ການຈູ່ໂຈມກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ການນັ່ງປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ພົນລະເຮືອນ ແລະ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່, ລຸນຫຼັງ
ການໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໂດຍທະຫານໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງ
ຈາກການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງດົນ 30 ປີຂອງທ່ານ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງທັບສົ່ງອຳນາດຄືນໃຫ້ພົນລະເຮືອນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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