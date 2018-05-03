ເຮືອບິນທະຫານຕົກ ຢູ່ທີ່ລັດຈໍເຈຍ ສະຫະລັດ

ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ອາຍຸ 60 ປີ ທີ່ອອກບິນຖ້ຽວສຸດທ້າຍໄດ້ປະສົບ
ອຸບັດຕິເຫດ ຕົກລົງໃສ່ທາງຫຼວງ ຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດເກົ້າຄົນ ພ້ອມດ້ວຍລູກເຮືອ ເສຍຊີວິດ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ເຮືອບິນເກືອບຕົກໃສ່ລົດ ແລະຜູ້ຄົນຢູ່ທາງພາກພື້ນດິນ
ໃນຂະນະທີ່ຕົກລົງມາຈາກທ້ອງຟ້າ ແລະລະເບີດເປັນແປວໄຟ. ເຮືອບິນຫາກໍ່ບິນຂຶ້ນ ຈາກສະໜາມບິນສາກົນຊາວັນນາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແຕ່ເຊື່ອວ່າບໍ່ມີ
ຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້.
ເຮືອບິນຂົນສົ່ງ C-130 ຂອງກອງທັບອາກາດ ປະຈຳການຢູ່ເປີໂຕຣິໂກ. ທີ່ກຳ ລັງເດີນ
ທາງໄປຖານທັບອາກາດ ຢູ່ໃນລັດອາຣີໂຊນາ ບ່ອນທີ່ຈະໄດ້ອອກບຳ ນານຫຼັງຈາກໄດ້
ຮັບໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດງານມາ 60 ປີ.
ເຮືອບິນຫາກໍໃຊ້ຂົນສົ່ງຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ເກາະເວີຈິນຂອງອັງກິດ ຫຼັງຈາກ
ລົມເຮີຣິເຄນເອີມາ ໃນປີກາຍນີ້. ເຮືອບິນຍັງໄດ້ຂົນສົ່ງສະບຽງໄປຫາເກາະເປີໂຕຣິໂກ
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ໂດຍລົມເຮີຣິເຄນມາຣີອາ.
ທັງໝົດເກົ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍບັນເທົາທຸກເຮີຣິເຄນດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບເຮືອບິນຕົກ ແລະໄດ້ສົ່ງທວິດເຕີ້ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈ ໄປຍັງຄອບຄົວຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ.
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