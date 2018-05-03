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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຮືອບິນທະຫານຕົກ ຢູ່ທີ່ລັດຈໍເຈຍ ສະຫະລັດ

ໄຟໄໝ້ ແລະຄວັນກຳລັງພຸ່ງຂຶ້ນ ຈາກບ່ອນເຮືອບິນຂົນສົ່ງ C-130 ທະຫານ ຂອງ​ກອງທັບ​ອາກາດ​ ປະຈຳການຢູ່ເປີໂຕຣິ​ໂກ ຕົກຢູ່ ລັດຈໍເຈຍ ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018.

ເຮືອບິນ​ຂົນສົ່ງຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ອາຍຸ 60 ປີ ທີ່ອອກ​ບິນ​ຖ້ຽວ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໄດ້ປະສົບ
ອຸບັດຕິເຫດ ​ຕົກລົງໃສ່ທາງ​ຫຼວງ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຈໍ​ເຈຍ ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ເຮັດໃຫ້ຜູ້​ໂດຍສານ​ທັງ​ໝົດ​ເກົ້າ​ຄົນ ພ້ອມ​ດ້ວຍລູກ​ເຮືອ ເສຍຊີວິດ.

ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຮື​ອບິນ​ເກືອບ​ຕົກໃສ່​ລົດ ​ແລະຜູ້​ຄົນ​ຢູ່ທາງ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ
​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຕົກລົງ​ມາ​ຈາກ​ທ້ອງຟ້າ ແລະ​ລະ​ເບີດ​ເປັນ​ແປວ​ໄຟ. ​ເຮືອບິນ​ຫາ​ກໍ່ບິນ​ຂຶ້ນ ​ຈາກ​ສະໜາມ​ບິນ​ສາກົນ​ຊາ​ວັນນາ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກອງ​ທັບສະຫະລັດ ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຈຳນວນຜູ້​ເສ​ຍຊີວິດ ​ແຕ່​ເຊື່ອວ່າ​ບໍ່​ມີ
​ຜູ້​ລອດ​ຊີວິດມາໄດ້.

​ເຮືອບິນ​ຂົນ​ສົ່ງ C-130 ຂອງ​ກອງທັບ​ອາກາດ​ ປະຈຳການຢູ່ເປີໂຕຣິ​ໂກ. ທີ່​ກຳ ລັງ​ເດີນ
ທາງ​ໄປ​ຖານ​ທັບ​ອາກາດ ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ອາຣີ​ໂຊ​ນາ ບ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້ອອກ​ບຳ ນານຫຼັງ​ຈາກໄດ້
ຮັບໜ້າທີ່ໃນການປະຕິບັດງານມາ 60 ປີ​.

​ເຮືອບິນ​ຫາ​ກໍ​ໃຊ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ ​ຢູ່​ເກາະ​ເວີ​ຈິນຂອງ​ອັງກິດ ຫຼັງ​ຈາກ
ລົມເຮີຣິ​ເຄນ​ເອີ​ມາ ໃນປີ​ກາ​ຍນີ້. ​ເຮືອບິນ​ຍັງ​ໄດ້​ຂົນ​ສົ່ງ​ສະບຽງ​ໄປ​ຫາ​ເກາະ​ເປີ​ໂຕຣິ​ໂກ
ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້ຮັບຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່ ​ໂດຍລົມ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ມາຣີອາ.

ທັງ​ໝົດ​ເກົ້າ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ເຮີຣິ​ເຄນດັ່ງກ່າວ.

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຈັດແຮມ ລັດຈໍເຈຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກດັບເພີງ ກຳລັງມອດ ໄຟຢູ່ບ່ອນເຮືອບິນຕົກ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນຊາວັນນາ ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018.
ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໂດຍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຈັດແຮມ ລັດຈໍເຈຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກດັບເພີງ ກຳລັງມອດ ໄຟຢູ່ບ່ອນເຮືອບິນຕົກ ໃກ້ກັບສະໜາມບິນຊາວັນນາ ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ຖືກແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວກັບ​ເຮືອບິນ​ຕົກ ​ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງທວິດ​ເຕີ້ ສະແດງຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫລົດ​ໃຈ ​ໄປຍັງ​ຄອບຄົວ​ຂອງພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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