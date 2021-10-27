ມີລາຍງານວ່າ ທະຫານ ມຽນມາ ກຳລັງປາບປາມ ກຸ່ມທະຫານບ້ານຕິດອາວຸດໃນລັດ ຈິນຂອງ ມຽນມາ

ທະຫານຂອງມຽນມາ ຫຼື ທັດມາດໍ ທີ່ເປັນຊື່ທາງການຂອງກອງທັບມຽນມາ ກຳລັງປາບປາມພວກກຸ່ມທະຫານບ້ານຢູ່ໃນລັດຈິນທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບອິນເດຍແລະບັງກລາແດັສ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຄຣິສຕຽນ ອີງຕາມກຸ່ມຕິດອາວຸດຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ລວມທັງພົນລະເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານປົກຄອງໂດຍທະຫານ ຫຼືສະພາບໍລິຫານແຫ່ງລັດ (SAC) ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກພົນລະເຮືອນແລະຕຶກອາຄານຕ່າງໆຂອງສາສະໜາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະກຸ່ມປະກອບອາວຸດທ້ອງຖິ່ນຢູ່ນີ້ ພົນລະເມືອງໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແລະຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນປະຖິ້ມທຸກຢ່າງໜີອອກຈາກໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນແລະສາສະໜາ.
ປະຊາກອນຂອງລັດຈິນ ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນແມ່ນຊາວຄຣິສຕຽນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນຕຸລາ ສະພາບໍລິຫານແຫ່ງລັດ ຫຼື SAC ໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນລັດຈິນໂດຍຜ່ານເຂດມາກເວ (Magway) ແລະຊາກຽງ (Sagaing) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງເພື່ອເອົາຊະນະພວກກຸ່ມຕິດອາວຸດໃນທ້ອງຖິ່ນ. ກຸ່ມທີ່ສຳຄັນແມ່ນກຸ່ມແນວໂຮມຈິນແຫ່ງຊາດ ຫຼື CNF ທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1988. ສ່ວນກຸ່ມອື່ນ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາຫຼັງຈາກການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນເດືອນກຸມພາ ກໍມີ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນດິນແດນຈິນ, ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຈິນແຫ່ງຊາດ ແລະໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານຜະເດັດການຕ່າງໆ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຂອງປະຊາຊົນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມແນວໂຮມຈິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ພວກນັກລົບຕໍ່ຕ້ານຈາກກຸ່ມອື່ນໆ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ດຽວນີ້ກຳລັງທະຫານຂອງຜະເດັດການ ໄດ້ປະຈຳການຢູ່ໃນເມືອງຮາຄາ (Hakha) ທີ່ເປັນເມືອງເອກຂອງລັດຈິນ ແລະຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ມິນດັດ, ຄານເປັດເລັດ, ຟາລາມ ແລະ ທັນລັງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ສຳລັບປະຕິບັດການທາງທະຫານ.
ພວກທະຫານທັດມາດໍ ໄດ້ສູ້ລົບກັບພວກກຸ່ມຕິດອາວຸດທ້ອງຖິ່ນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຜ່ານຫົວເມືອງທັງຫຼາຍດັ່ງກ່າວ. ກອງກຳລັງຜະເດັດການໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ເຂົ້າໃສ່ຄຸ້ມບ້ານຕ່າງໆແລະດຳເນີນການເຂັ່ນຂ້າ ຈັບກຸມໂດຍຮວບຮັດຕັດຕອນ ແລະຄຸມຂັງ ທໍລະມານ ແລະຍຶດຊັບສິນຢ່າງຜິດກົດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງພວກຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຈິນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ