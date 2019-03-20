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ພວ​ກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ໂຈມ​ຕີ ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ສັງ​ຫານ 6 ຄົນ ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ໃກ້​ກັບ​ພູ Baine Baba Ziarat ວ​ັນ​ທີ 22 ພຶດ​ສະ​ພາ 2009.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ຢູ່​ປ້ອມ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ
​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ທີ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໂດຍ​ໄດ້ສັງ​ຫານ​ ກຳ​ລັງ​
ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຫົກ​ຄົນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ທີ່ເມືອງ​ຊີ​ອາ​ແຣັ​ຕ ໃນ​ແຂວງ​ບາ​ລູ​ຈິ​ສ​ຕານ ຊຶ່ງ​ເປັນເຂດ​ສອກ​ຫລີກ​
ຫ່າງ​ໄກ ​ໃຫຍ່ສຸດ ​ທີ່​ມີ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນທຳ​ມະ​ຊາດອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ກາ​ເດຍ​ ບາກ​ ເປີ​ກາ​ນີ ຮອງ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳ​ຫຼວດເມືອງ​ຊີ​ອາ​ແ​ຣັ​ຕ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ
​ເອ ວ່າ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຊອ​ກ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​
ເຂດ ເພື່ອ​ຈະຈັບ​ກຸມ “ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ” ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ປະ​ມານ 50 ກິ​ໂລ
​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກເມືອງແກັ​ຕ​ຕາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ແຂວງ.

ພວກນອກ​ກົດ​ໝາຍ ເຕ​ຣິກ-ອີ-ຕາ​ລິ​ບານ ຫຼື TTP ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປວ່າ
ພວກ​ຕາ​ລີ​ບານ​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານນັ້ນ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃນ​ການ ໂຈມ
ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກຸ່ມ TTP ​ກ່າວ​ຫາ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການວ່າ ການບຸກ​ໂຈມ​ຕີໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ
​ເປັນການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ ຕໍ່​ການສັງ​ຫານ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ຕົນຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ ໂດຍ ໜ່ວຍ​ຮັ​ກ​
ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ທີ່ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ປ້ອມ​ດັ່ງ​ກ່າວ..

ປະ​ຊາ​ຊົນ​ບາ​ລູ​ຈິ​ສຕານ​ ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຢ່າງກະ​ຈັດ​ກະ​ຈາຍ​ກັນນັ້ນ​ມີ​ຊາຍ
​ແດນຕິດ​ກັບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແລະ​ອີ​ຣ່ານ ​ຊຶ່ງມັກ​ຈະຖືກ​ໂຈມ​ຕີໂດຍພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​
ແຮງ​ຢູ່​ເປັນ​ປະ​ຈຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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