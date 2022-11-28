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ວັນຈັນ, 28 ພະຈິກ 2022
ໂລກ

​​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຜະ​ລິດອາ​ວຸດ ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ຈາກ 100 ໄມ ສຳ​ລັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ

ປ້າຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໂບ​ອິງ ຢູ່​ຕຶກ​ການ​ຄ້າ, 19 ກໍ​ລະ​ກົດ 2022.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ໂບ​ອິງ ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ​ລະ​ເບີ​ດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ແມ້ນ​ຢຳ​ຂະ​ໜາດ​ໜ້ອຍ ແລະ ມີ​ລາ​ຄາ​ຖື​ທີ່​ສຳ​ມາດ​ຕິດ​ໃສ່​ຈະຫຼວດ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ​ນັ້ນ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ, ເພື່​ອ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ກີ​ຢິບ ໂຈມ​ຕີ​ທະ​ຫານ ຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ຢູ່ໄກ​ອອກ​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ວຸດ​ເພີ່ມ​ເຕີມອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​.

ຄັງ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ທະ​ຫານ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງຫຼຸດ​ລົງ, ແລະ ກອງ​ກຳ​ລັງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ການ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສົງ​ຄາມ​ແກ່​ຍາວ​ອອກ​ໄປ. ລະ​ບົບ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ໂບ​ອິງ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ນັ້ນ, ເອີ້ນ​ວ່າ ລະ​ເບີດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຍິງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ ຫຼື GLSDB, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ປະ​ມານ 6 ແຜນ​ການ​ສຳ​ລັບ​ການ​ນຳ​ເອົາ​ລູກ​ປືນ​ໃໝ່ ​ອອກ​ມາ​ຜະ​ລິດ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຢູ​ໂຣບ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ດ້າ​ນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຕ່າງໆ.

ລະ​ເບີດ GLSDB ສາ​ມາດ​ຖືກ​ນຳ​ສົ່ງ​ໄປ​ໄວ​ສຸດ​ ແມ່ນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ​ປີ 2023, ອີງ​ຕາມ​ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຖືກ​ທົບ​ທວນ​ໂດຍ​ອົງ​ການຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ ແລະ ສາມ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ມັນ​ຈະ​ປະ​ກອບ​ມີ​ລະ​ເບີດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ GBU-39 ຫຼື SDB ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈະຫຼວດ M26, ເຊິ່ງ​ທັງ​ສອງ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ຄັງ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ ດັກ ບູ​ຊ, ຫົວ​ໜ້ອຍ​ໜ່ວຍ​ຈັດ​ຊື້​ອາ​ວຸດ​ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ​ ສະ​ຫະ​ລັດ, ໄດ້

​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ບົກຍັງ ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເລັ່ງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ລູກ​ປືນ​ຄົກ 155 ມິນ​ລີ​ແມັດ, ເຊິ່ງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ໂຮງ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ເທົ່າ​ນັ້​ນ, ໂດຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ບໍ​ລິ​ສັດ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສ້າງ​ມັນ.

ທ່ານ ບູ​ຊ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ການ​ບຸກ​ລຸກ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ສຳ​ລັບ​ອາ​ວຸດ​ ແລະ ລູກ​ປືນ​ທີ່​ເຮັດ​ໂດຍ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ຢູ​ໂຣບ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ “ໄດ້​ສັ່ງ​ຊື້​ຈຳ​ນວນຫຼວງຫຼາຍ,” ສຳ​ລັບ​ອາ​ວຸດຫຼາຍ​ປະ​ເພດ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສະ​ໜອງ​ມັນ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ທ່ານ ທອມ ຄາ​ຣາ​ໂກ , ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ອາ​ວຸດ ແລະ ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ແຜນ​ຍຸດ​ທ​ະ​ສາດ ແລະ ການ​ສຶ​ກ​ສາ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມີ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ໃນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ຖືກ.” ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າຄັງ​ອາ​ວຸດ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ຫຼຸດ​ໜ້ອຍ​ລົງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ຮີບ​ເລັ່ງ​ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ​ອາ​ວຸດ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ເວ​ລານີ້, ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ​ຄັງ​ອາ​ວຸດ “ແມ່ນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມີ​ໄວ້ ແລະ ແນ່ນອນ​ຕໍ່​ລະ​ດັບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຍັບ​ຢັ້ງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງກັບ ຈີນ.”

ທ່ານ ຄາ​ຣາ​ໂກ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ການ​ອອກ​ຈາກ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ຖິ້ມ​ລົງ​ຈາກ​ອາ​ກາດ​ມີ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້ຢ່​າງ​ງ່າຍ​ດາຍ, ແຕ່ “ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງມື້ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ມັນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຍິງ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄດ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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