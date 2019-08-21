ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນໄດ້ກັບຂຶ້ນສູ່ພື້ນດິນທີ່ແຫ້ງອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້
ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນທະເລເກືອບ 20 ວັນ, ເມື່ອ ອີຕາລີ ໄດ້ຍຶດກຳປັ່ນກູ້ໄພເພື່ອການກຸສົນຂອງ
ສເປນ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄດ້ຍ່າງລົງຂົວທາງລົງຂອງກຳປັ່ນ Open Arms ເທື່ອລະຄົນ ແລະ
ເຂົ້າໄປໃນເກາະ ລຳເປດູຊາ ຂອງ ອີຕາລີ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຍ່າງຂາເຄ ແລະ ບາງຄົນກໍມີຜ້າ
ຕິດບາດ.
ກຳປັ່ນ Open Arms ໄດ້ຈອດຢູ່ນ້ຳທະເລ ເມດີເທີເຣນຽນ ໃນ 19 ວັນທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄກ
ຈາກເກາະຂອງ ອິຕາລີ ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີພາຍໃນຫົວແຂງກະດ້າງຂອງ ອິ
ຕາລີ ທ່ານ ແມັດຕີໂອ ຊາລວີນີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ກຳປັ່ນເຂົ້າຈອດຢູ່ທ່າເຮືອ.
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານບາງຄົນ ທີ່ມີຄວາມກະວົນກະວາຍ ແລະ ຖືກກ່າວຫາພະຍາຍາມຂ້າ
ຕົວຕາຍໃນທ່າມກາງຝູງຄົນ ແລະ ມີສະພາບທີ່ຊຸດໂຊມຫຼາຍນັ້ນ ໄດ້ເລີ່ມໂດດລົງໄປ
ໃນນ້ຳທະເລ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະລອຍຂຶ້ນຝັ່ງ.
ອົງການການກຸສົນ ສເປນ ເຊິ່ງມີຊື່ Open Arms ຄືກັນໄດ້ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນກຳປັ່ນ
ດັ່ງກ່າວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າປະຊາຊົນໄດ້ນອນລຽງຂ້າງກັນຢູ່ເທິງພື້ນກຳປັ່ນ ແລະ
ຕ້ອງໄດ້ປັນກັນໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສອງຫ້ອງນຳກັນ.
ຫຼັງຈາກການກວດກາກຳປັ່ນ ແລະ ສະພາບຂອງມັນໂດຍຕຳຫຼວດ ກັບ ແພດໝໍທັງຫຼາຍ
ນັ້ນ, ໄອຍະການ ອີຕາລີ ທ່ານ ລຸຍຈີ ປາໂຕຣນາຈີໂອ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ອີຕາລີ ຄວບຄຸມກຳປັ່ນ
ດັ່ງກ່າວ. ອົງການຂ່າວ ANSA ຂອງອີຕາລີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ຊາລວີນີ ແມ່ນກຳ
ລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການລັກພາຕົວ ຍ້ອນການທີ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ກຳປັ່ນ
ດັ່ງກ່າວເຂົ້າຈອດຢູ່ທ່າເຮືອ.
ອົງການ Open Arms ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນທີ່ສຸດ, ຝັນຮ້າຍກໍໄດ້ຈົບລົງ, ແລະ 83 ຄົນທີ່ໄດ້
ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນກໍຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ພື້ນດິນໃນທັນທີ.” ອົງການການກຸສົນດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການຍຶດກຳປັ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍ ອີຕາລີ ແມ່ນການເສຍສະຫຼະຂອງ
ອົງການການກຸສົນ ເພື່ອທຳການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຕ້ອງການ.
ສເປນ ແມ່ນກຳລັງສົ່ງກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອໄປເກາະ ລຳເປດູຊາ ເພື່ອຊ່ວຍເບິ່ງແຍງຜູ້
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂົາເຈົ້າ ກັບ ກຳປັ່ນ Open Arms ໄປເກາະ ມາຢໍກາ
ຂອງ ສເປນ.