ມະນຸດແມງມຸມ ຫລື Spiderman ໃນຊີວິດຈິງ ໄດ້ໂດດເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ແລະໄດ້ກອບກູ້ເອົາຊີວິດເດັກຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ກໍາລັງຈະຕົກລົງຈາກ
ລະບຽງຂອງຊັ້ນສີ່ໃນຕຶກແຫ່ງນຶ່ງ.
ທ້າວ ມາມູດູ ກາສຊາມາ (Mamoudou Gassama) ອາຍຸ 22 ປີ ທີ່ອົບພະຍົບມາ
ຈາກປະເທດມາລີ ເວົ້າວ່າ ລາວເຫັນວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ຢູ່ໃນຄຸ້ມທີ່ລາວໄປເບິ່ງການແຂ່ງຂັນກິລາເຕະບານ ຢູ່ໃນໂທລະພາບ
ໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
ລາວກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຊີແອນແອນ (CNN) ວ່າ "ຂ້ອຍຮັກເດັກນ້ອຍ. ຂ້ອຍບໍ່ຢາກ
ເຫັນລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍໄດ້ແລ່ນໄປ ແລະຊອກຫາ
ທາງຊ່ວຍລາວໄວ້ ແລະຂອບໃຈພະເຈົ້າ ຂ້ອຍໄດ້ປີນຂຶ້ນໄປທາງໜ້າຂອງຕຶກເພື່ອ
ໄປຫາລະບຽງ."
ວີດິໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວ ກາສຊາມາ (Gassama) ໃຊ້ພຽງແຕ່ມືເປົ່າປີນ
ຈ່ອງໄປຕາມລະບຽງ. ຊາຍຄົນນຶ່ງຢູ່ຊັ້ນ 4 ຢູ່ລະບຽງອື່ນໄດ້ເອນໂຕຫາລະບຽງນັ້ນ
ແລະບໍ່ສາມາດຈັບອຸ້ມເອົາໂຕເດັກນ້ອຍໄວ້ໄດ້.
ທ້າວກາສຊາແມນ (Gassama) ໄດ້ໄປເຖິງລະບຽງຢູ່ຊັ້ນ 4 ແລະຊ່ວຍກູ້ເອົາຊີວິດ
ຂອງເດັກຊາຍຄົນນັ້ນໄວ້ ດ້ວຍການໃຊ້ມືເບື້ອງດຽວຂອງລາວ.
ເມື່ອພວກດັບເພີງມາເຖິງບ່ອນເກີດເຫດ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 4 ປີຄົນນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມ
ປອດໄພແລ້ວ.
ໂຄສົກປະຈໍາສະຖານີດັບເພີງ ກ່າວຕໍ່ສໍານັກຂ່າວສານເອເອັຟພີ (AFP) ຂອງຝຣັ່ງວ່າ
"ໂຊກດີທີ່ມີໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຮ່າງກາຍເໝາະສົມ ແລະມີຄວາມກ້າຫານ ແລະໄປຊ່ອຍຊີວິດ
ເດັກຊາຍຄົນນັ້ນໄວ້ໄດ້."
ທ້າວກາສຊາແມນ (Gassama) ກໍາລັງໄດ້ຮັບການສັນລະເສີນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ
ເປັນວິລະຊົນ. ປະທານາທິບໍດີ ເອມມານູແອນ ມາກຣົງ ຂອງຝຣັ່ງໄດ້ຂອບໃຈຊາວ
ອົບພະຍົບໜຸ່ມຄົນນັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ຫໍປະທານາທິບໍດີ Elysee ຊຶ່ງທ້າວກາສຊາມາ
(Gassama) ກໍໄດ້ບອກປະທານາທິບໍດີວ່າ "ພະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍຂ້າພະເຈົ້າ" ໃນການ
ຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນຄັ້ງນັ້ນ. ລາວເວົ້າວ່າ "ຍິ່ງຂ້າພະເຈົ້າປີນສູງຂຶ້ນໄປ ກໍຍິ່ງມີຄວາມກ້າ
ຫານທີ່ຈະປີນສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ."
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