ຈຳນວນຄອບຄົວອົບພະຍົບເຂົ້າເມືອງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາຍແດນຈັບກຸມຢູ່ຊາຍ
ແດນທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເດືອນຕູລາ
ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປະ
ຈຳຊາຍແດນ.
ການຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຂຶ້ນພາຍຫລັງສິ່ງທີ່ມີການຈັບກຸມຄອບຄົວທີ່ສູງຫລາຍ
ທີ່ສຸດຢູ່ໃນຫລາຍໆໄລຍະໃນປະຫວັດສາດດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ, ຊຶ່ງ
ເປັນບັນຫາທີ່ຄອບງຳຫົວຂໍ້ຂ່າວຕ່າງໆ ແລະສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ບ່ອນຄຸມຂັງທີ່ບໍ່ມີອຸ
ປະກອນຫຍັງຫລາຍເພື່ອຮັບມືກັບເດັກນ້ອຍຫລາຍປານນັ້ນ.
ຈຳນວນຄອບຄົວກວາມເອົາ 55 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຄົນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍ
ແດນມາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕະເວນຊາຍແດນກັກຕົວໄວ້
ໃນປີງົບປະມານ 2019 ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 30 ກັນຍາຜ່ານມານີ້.
ແຕ່ວ່າ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສັດສ່ວນນັ້ນໄດ້ຫລຸດລົງ 27 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນສັດສ່ວນທີ່
ກົງກັນກັບສັດສ່ວນສະເລ່ຍທີ່ມີຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຫລາຍຂຶ້ນ.
ຄອບຄົວຕ່າງໆ ກວາມເອົາ 9,733 ຄົນ ໃນຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກຈັບກຸມທັງໝົດ 35,
444 ຄົນໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ອີງຕາມຕຳຫລວດຕະເວນຊາຍແດນ.
ມັນເປັນເດືອນທີ 5 ລຽນຕິດກັນທີ່ມີຄົນຖືກຈັບກຸມຫລຸດລົງນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະ
ພາເປັນຕົ້ນມາ ຕອນທີ່ຈຳນວນອົບພະຍົບເຂົ້າເມືອງທີ່ຖືກ ຕຳຫລວດຕະເວນຊາຍ
ແດນຈັບພຸ້ງສູງຂຶ້ນກາຍ 130,000 ຄົນ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຄົນດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫລາຍແລ້ວແມ່ນຜັກດັນໂດຍຈຳນວນ
ບັນດາຄອບຄົວຂອງຄົນຂໍລີ້ໄພທີ່ມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາກາງ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຈຳນວນຄົນທີ່ຫລຸດລົງໃນຊຸມເດືອນ
ຜ່ານມາ ແມ່ນເປັນຍ້ອນມີນະໂຍບາຍໃໝ່ຫລາຍອັນ, ລວມທັງຂັ້ນຕອນປ້ອງກັນ
ອົບພະຍົບ ຫລື MPP ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຂັ້ນຕອນນີ້ ມີຫລາຍກວ່າ 50,000 ຄົນຖືກຈັບ
ພາຍຫລັງໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດທີ່ບໍ່ມີອະນຸຍາດ
ນັ້ນ ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຍັງເມັກຊິໂກ ເພື່ອລໍຖ້າການຮັບຟັງຄະດີດ້ານການເຂົ້າເມືອງ
ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມາຈາກປະເທດ.