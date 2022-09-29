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ວັນພະຫັດ, 29 ກັນຍາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາຕ່ຳຂອງ​ລັດ​ເມ​ນີ​ໂຊ​ຕາ ທີ່ເປັນ​​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ ອອກ​ໂຄ​ສະ​ນາ ​ຫາ​ສຽງ ຢ່າງ​ໜັກກ່ອນ​​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ

​ທ່ານ​ນາງ​ຄາວ​ລີ ວາງ​ເຮີ​ (​ເສື້ອ​ດຳ) ທີ່​ກຳ​ລັງ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ລັດ​ມີ​ເນ​ໂຊ​ຕາຄືນ​ໃໝ່. ທ່ານ​ນາງ​ຖ່າຍ​ຮູບກັບ​ທ່ານ ປ.ອ. ປີ​ເຕີ ເຮມອນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳ​ລາວ ໃນ​​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ 2022 (ພາບ​ມອບ​ໃຫ້ໂດຍ Kaohly Vang Her)
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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ນັກ​ການ​ເມືອງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ວັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາສະ​ຫະ​ລັດ​ກໍ​ຄື​ວັນ​ທີ 8 ພະ​ຈິກ​ກຳ​ລັງ​ຫຍັ​ບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ມາ​ທຸກມື້. ບັນ​ດາຜູ້ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງທັງໃໝ່ແລະ​ຜູ້ທີ່​ຢາກໃຫ້ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ​ອີກ ຕ່າງ​ກໍ​ພາ​ກັນ​ອອກ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຢ່າງ​ຫ້າວ​ຫັນ, ໃນ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳປະ​ຈຳ​ລັດ​ມິນ​ເນໂຊ​ຕາ ຄາວ​ລີ ວາງ ເຮີ (Kaohly Vang Her) ທີ່​ເປັນ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍລາວ​ເຜົ່າ​ມົ້ງ​. ທ່ານ​ນາງ​ທີ່​ສັງ​ກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ:

“ຂ້້າ​ພະ​ເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ແຕ່ກໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພາະວ່າວິ​ທີທາງການ ເມືອງໃນປະເທດນີ້ໃນອາເມຣິກາໜີ້ ມີຂໍ້ມູນບອກພວກເຮົາວ່າ ຖ້າປະທານາທິ ບໍດີທີ່​ກຳຕໍາແຫນ່ງມາ​ຈາກ​ພັກ​ໃດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນປະທານາທິບໍດີໄບ​ເດັນ ທີ່ມາ​ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລ້ວໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງກາງສະ​ໄໝ​ໃນເດືອນ​ພະ​ຈິກນີ້ ​ແມ່ນພວກ​ເຮົາຈະ​ສູນ​ເສຍການ​ເປັນ​ພັກ​ມີ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ. ສະນັ້ນຫລະ ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່່າງຫນັກເພື່ອວ່າບໍ່​ໃຫ້ພວກເຮົາສູນເສຍການ​ມີສຽງ ສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ເພາະວ່າມັນມີຫຼາຍບັນ​ຫາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂສໍາລັບປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນລັດ​ເມ​ນີ​ໂຊ​ຕາ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮັກ​ສາ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ລັດ​ໄວ້​ໃຫ້​ໄດ້.”

ທ່ານ​ນາງກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ລະ​ດັບ​ສາມ​ໃນພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຂອງ​ລັດ​ເມ​ນີ​ໂຊ​ຕາ. ທ່ານ​ນາງບອກວ່າບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ຢາກແກ້​ໄຂ​ຄືສິດທິໃນການສືບ​ພັນ ຫລື​ສິດ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ແທ້ງ​ລູກ, ສິດ​ໃນ​ການປ່ອນບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ການ​ປ້ອງ​ກັນ ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ ໂດຍ​ການໃຊ້​ປືນ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປືນ ນອກຈາກ​ນັ້ນກໍ​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ຫຼາຍ​ກັບຄົນ​ໃນ​ລັດຂອງ​ທ່ານ​ນາງ.

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