ປ. ທຣຳ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງແອັປ TikTok 45 ວັນ ເພື່ອບັນລຸ ຂໍ້ຕົກລົງການຂາຍ ໃນຂະນະທີ່ ບໍລສັດ Microsoft ເຈລະຈາ ກັບ ບໍລິສັດ ByteDance

ບໍລິສັດ Microsoft ແລະ TikTok ຈະສືບຕໍ່ທຳການເຈລະຈາ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງແອັບຂອງຈີນ 45 ວັນ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກການຂາຍ ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວໂຣຍເຕີໃນມື້ວານນີ້ ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອບຟ໌ (Microsoft) ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາເພື່ອຊື້ເອົາແອັບ ຕິກຕ໊ອກ (TikTok) ທີ່ນໍາສະເໜີວີດີໂອສັ້ນຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບນັ້ນ ຈາກບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານອິນເຕີເນັດຂອງຈີນ ByteDance. ໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ບໍລິສັດ ByteDance 45 ວັນ ເພື່ອເຈລະຈາກການຂາຍແອັປດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມສອງຄົນທີ່ຮູ້ຈັກດີກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອບຟ໌ ຊຶ່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສະຫລຸບການເຈລະຈາພາຍໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ທ່ານຊາດຢາ ນາແດລລາ ແລະທ່ານທຣຳ. ຖະແຫລງການນັ້ນ ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຈະຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທັງໝົດຂອງພວກຜູ້ຊົມໃຊ້ຊາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນຕິກຕ໊ອກນັ້ນ ຈະຖືກຍ້າຍອອກໄປ ແລະຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ຖະແຫລງການຂອງບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອບຟ໌ ກ່າວວ່າ “ບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊອບຟ໌ ຊື່ນຊົມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂເລື້ອງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ຕົນໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະຊື້ເອົາບໍລິສັດ ຕິກຕ໊ອກ ທີ່ເປັນເລື້ອງຂອງການທົບທວນຄືນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເໝາະສົມແກ່ສະຫະລັດ ລວມທັງກະຊວງການເງິນ.”
ບໍລິສັດນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຍັງບໍ່ແນ່ນອນເທື່ອວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຈະບັນລຸໄດ້ຫຼືບໍ່.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ByteDance ແລະ Microsoft ຈະຖືກກຳກັບໂດຍຄະນະກຳມະການດ້ານການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຄະນະກຳມະການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ມີສິດທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການຕົກລົງໃດໆ ອີງຕາມສອງແຫລ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວ.
ບໍລິສັດ ByteDance ບໍລິສັດ Microsoft ແລະທໍານຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບໃນທັນທີເລີຍ ຕໍ່ການຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຂ່າວ Fox News ວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະເອົາມາດຕະການໃນໄວໆນີ້.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນລາຍການ “Sunday Morning Futures” ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ‘ພໍແລ້ວ’ ແລະພວກເຮົາຈະແກ້ໄຂມັນ ແລະສະນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຈະເອົາມາດຕະການໃນສອງສາມວັນຂ້າງໜ້ານີ້ ໃນເລື້ອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍປະການ ທີ່ໄດ້ເກີດມາຈາກໂປຣແກຣມ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບພັກຄອມມິວນິສຂອງຈີນ.”