ບັງເອີນທີ່ມີການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ແບບບໍ່ຢຸດຢ່ອນຕໍ່ຢູເຄຣນ ພວກເຈາະຂໍ້ມູນຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນ “ໃນການຈາລະກຳທາງຍຸດທະສາດ” ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ອົງການຄົ້ນຄວ້າ ທຸລະກິດ ແລະອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູ່ໃນ 42 ປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູເຄຣນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງບໍຣິສັດໄມໂຄຣຊອຟ ຢູ່ໃນລາຍງານ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດວານນີ້.
“ນັບແຕ່ສົງຄາມເລີ້ມຂຶ້ນ ການແນເປົ້າໝາຍຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ພັນທະມິດຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ 29 ເປີເຊັນ” ທ່ານແບຣັດ ສມິດ ປະທານຂອງໄມໂຄຣຊອຟຂຽນວ່າ ຈາກການລັກຂະໂມຍຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງສ່ວນ
ສີ່ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຈາະເຂົ້າໄປໃນຕາໜ່າງຄອມພິວເຕີ້.
ທ່ານສມິດກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ແນວໂຮມຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນເພື່ອປ້ອງກັນຢູເຄຣນນັ້ນ ບັນດາໜ່ວຍສືບລັບຂອງຣັດເຊຍກໍເພີ້ມການໂຈມຕີເຈາະຂໍ້ມູນແລະການຈາລະກຳທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດພັນທະມິດຢູ່ນອກຢູເຄຣນ.”
ເກືອບສອງສ່ວນສາມຂອງການຈາລະກຳທາງໄຊເບີ້ ແມ່ນພົວພັນກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້. ສະຫະລັດແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນສຸດ ແລະໂປແລນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານ ທີ່ສຳຄັນໄປ ໃຫ້ຢູເຄຣນ ແມ່ນນ້ຳເບີສອງ. ໃນໄລຍະສອງເດືອນຜ່ານມານີ້ມີການສັງເກດເຫັນວ່າ ເດັນມາກ ນໍເວ ຟິນແລນ ສະວີເດັນ ແລະເທີກີ ກໍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກໂຈມຕີເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຍົກເວັ້ນ ປະເທດແອັສໂທເນຍ ບ່ອນທີ່ໄມໂຄຣຊອຟກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ຂອງຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ. ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອຟໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການທີ່ແອັສໂທເນຍໄດ້ນຳໃຊ້ລະບັບ ‘cloud computing’ ຊຶ່ງເປັນການງ່າຍທີ່ຈະພົບເຫັນພວກລ່ວງລ້ຳເຈາະຂໍ້ມູນ. “ການປ້ອງກັນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຈຸດອ່ອນຕ່າງແມ່ນຍັງມີຢູ່” ໃນລັດຖະບານຂອງບາງປະເທດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອຟ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນປະເທດໃດ.
ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ 128 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົກເປັນເປົ້າຂອງການໂຈມຕີແມ່ນພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ 12 ເປີເຊັນ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອົງການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼືກໍກຸ່ມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ອີງຕາມລາຍງານຍາວ 28 ໜ້າ. ສ່ວນເປົ້າໝາຍອື່ນໆນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງບໍລິສັດ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ພະລັງງານ ແລະປ້ອງກັນປະເທດ.
ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊອຟກ່າວວ່າ ການປ້ອງກັນທາງໄຊເບີ້ຂອງຢູເຄຣນ “ແມ່ນພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເຂັ້ມແຂງ ກວ່າຄວາມສາມາດຂອງຣັດເຊຍ ໃນ “ຄື້ນການໂຈມຕີທຳລາຍລ້າງ ທາງໄຊເບີ ຕໍ່ 48 ພະແນກການ ແລະວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ຂອງຢູເຄຣນ.”