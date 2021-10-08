ບໍລິສັດໄມໂຄຣຊັອຟ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີຂອງ ຣັດເຊຍ ​ແນເປົ້າໝາຍຕື່ມໃສ່ ພະແນກການ ແລະລັດຖະບານ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ

ຣັດເຊຍ ປາກົດວ່າຈະມີຄວາມດຸຮ້າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດຫຼາຍຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ອີງຕາມລາຍງານໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ ໄມໂຄຣຊັອຟ.
ລາຍງານການປ້ອງກັນທາງດິຈິຕອລປີ 2021 ຂອງໄມໂຄຣຊັອຟ ໄດ້ເຕືອນວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາລະບຸວ່າເປັນ “ຜູ້ດຳເນີນການ ລັດ-ຊາດ ຣັດເຊຍ” ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ 58 ເປີເຊັນຂອງການໂຈມຕີລັດຊາດທັງໝົດ, ແລະ ວ່າພວກເຂົາຕອນນີ້ແມ່ນປະສົບຄວາມສຳເລັດເກືອບນຶ່ງໃນທຸກໆສາມຄັ້ງ.
ກຸ່ມດຳເນີນກິດຈະການທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ລວມຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮຸນແຮງ ຕໍ່ລະບົບນິເວດດິຈິຕອລໂລກ,” ອີງຕາມລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເຕືອນວ່າຜູ້ດຳເນີນການທາງໄຊເບີຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນສາມາດປັບຕົວໄດ້, ນຳໃຊ້ວັດຖຸຊັອຟແວລະຫັດໄດ້ດີຂຶ້ນ “ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຍາກທີ່ຈະຈັບໄດ້ຍິ່ງກວ່າເກົ່າ.”
ໄມໂຄຣຊັອຟ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນ ສະຫະລັດ, ຕາມດ້ວຍ ຢູເຄຣນ ແລະ ອັງກິດ ແລະ ວ່າຈຸດເພັ່ງເລັງເບິ່ງຄືວ່າຈະປ່ຽນໄປຫາການເຕົ້າໂຮມຂໍ້ມູນລັບ, ດ້ວຍການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງໃນຕອນນີ້ແມ່ນແນເປົ້າໃສ່ບັນດາອົງການຕ່າງໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ, ການຮັກຄວາມປອດໄພ ຫຼື ປ້ອງກັນຊາດ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 3 ເປີເຊັນໃນປີກ່ອນໜ້ານີ້.
ອີງຕາມ ໄມໂຄຣຊັອຟ, ຕາມຫຼັງ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ, ຕົວເລກການໂຈມຕີທາງ ຄອມພິວເຕີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໄດ້ມາຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ, ອີຣ່ານ ແລະ ຈີນ.
ເປົ້າໝາຍສູງສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນບັນດາບໍລິສັດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ໃນຂະນະທີ່ ອີຣ່ານ ໄດ້ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາເປັນສີ່ເທົ່າຕໍ່ ອິສຣາແອລ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຈີນ ກໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເຊັ່ນກັນ, ໂດຍເພັ່ງເລັງການປະຕິບັດການທາງໄຊເບີຂອງເຂົາເຈົ້າສ່ວນຫຼາຍ ໃສ່ການເຕົ້າໂຮມຂໍ້ມູນລັບ.
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