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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft ​​​​​​​​ແລະ ກະຊວງຍຸຕິ​ທຳ​ ສຫລ​ ປະເຊີນໜ້າກັນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ຕ່າງປະເທດທີ່ ເກັບມ້ຽນໄວ້

ຊາຍຄົນນຶ່ງຢ່າງຜ່ານປ້າຍບໍລິສັດ Microsoft ທີ່ຕັ້ງສຳລັບ ກອງປະຊຸມ Microsoft BUILD ທີ່ສູນກາງ Moscone ໃນນະຄອນ San Francisco ວັນທີ 28 ເມສາ 2015.

ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ
​ມື້​ນີ້ ເວລາ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ສະຫະລັດ ຮັບ​ຟັງ​ການໂຕ້​ຖຽງ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ບໍລິສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ
ດັ່ງກ່າວມີ ​ຈຸດປະສົງ ​ທີ່​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ໃຊ້​ບໍລິ​ການ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ແປກ
​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງ​ລັດຖະບານ ​ທີ່​ຈະດຳ​ເນີນ​ການ​ທາງ​ອາຍາ ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ
ແນັດ.

ຄະດີທີ່​ວ່າ​ນີ້ ຮູ້ທີ່​ກັນ​ດີໃນຄະດີລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ສູ້ກັບບໍ​ລິ​ສັດ Microsoft ມີຜົນກະ
ທົບ​ແບບຄຸມເຄືອຕໍ່​ທົ່ວໂລກ ​ແລະ​ສາມາດມີ​ກະທົບ​ຕໍ່​ນານາ​ຊາດກໍ​ເປັນ​ໄດ້ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ
ການເຂົ້າແຊກແຊງດ້ານ ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ອ​າ​ເມຣິກັນຈະເຮັດໃຫ້ມີການຍຶດຂໍ້ມູນໂດຍລັດຖະ ບານຕ່າງປະເທດ ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນຂອງພວກ​ຊ່ຽວຊາດ້ານ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ສິດທາງດ້ານ​
ດີ​ຈິດ​ຕອລ.

Servers ຫຼື ສູນກາງເກັບກຳຂໍ້ມູນ Thor ຂອງ Advania ໃນເມືອງ Hafnarfjordur, Iceland, 7 ສິງຫາ 2015.
Servers ຫຼື ສູນກາງເກັບກຳຂໍ້ມູນ Thor ຂອງ Advania ໃນເມືອງ Hafnarfjordur, Iceland, 7 ສິງຫາ 2015.

“ກໍລະນີ​ທັງຫຼາຍ​ພວກ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ສຳຄັນ​ສຳ​ລັບ​ເລື່ອງ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ ມັນ​ສຳຄັນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ
​ປອດໄພ ມັນ​ສຳຄັນ​ສຳລັບ​ເລື່ອງ​ອະນາ​ຄົດ​ຂອງອິນ​ເຕີແນັດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
​ນາງ Jennifer Daskal ​ອາ​ຈານ​ສອນ​ທີ່ສະ​ຖາ​ບັນ​ກົດໝາຍ ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Ame-
rican ຢູ່ວໍ​ຊີງຕັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

​ເລື່ອ​ງທີ່ເປັນບັນຫາກໍ​ແມ່ນວ່າ ພວກ​ທີ່​ສະໜອງ​ອີ​ແມ​ລ​ໃນ​ສະຫະລັດສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ
ບັງຄັບ ​ໂດຍ​ກົດໝາຍ ປີ 1986 ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ດ້ານສື່ສານຄົມມະນາ
ຄົມ ຫຼື Store Communication Act ຈະ​ຕ້ອງໄດ້ມອບ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆທີ່​ເກັບ​ກຳ ຢູ່​ນອກ
ສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທ້າວ Edward Snowden ໂອ້ລົມທາງວີດີໂອ ໃນກອງປະຊຸມ Estoril - ການທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກ ຫຼື Global Challenges, ຄຳຕອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງ Estoril, ປອກຕຸຍການ, 30 ພຶດສະພາ 2017.
ທ້າວ Edward Snowden ໂອ້ລົມທາງວີດີໂອ ໃນກອງປະຊຸມ Estoril - ການທ້າທາຍໃນທົ່ວໂລກ ຫຼື Global Challenges, ຄຳຕອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງ Estoril, ປອກຕຸຍການ, 30 ພຶດສະພາ 2017.

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