ສານສູງຂອງລັດມິຊິແກນ ຈະໃຫ້ ທ່ານທຣຳ ຢູ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງ ປີ 2024

ສານສູງສຸດຂອງລັດ ມິຊິແກນ ກຳນົດໃຫ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ໃນການລົງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ. ສານກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຮັບຟັງຄຳອຸທອນ ຂອງການຕັດສິນຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນ ຈາກກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ພະຍາຍາມປ້ອງກັນທ່ານທຣຳ ຈາກການປາກົດຕົວໃນການລົງຄະແນນສຽງ. ການຕັດສິນໃນວັນພຸດວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄຳຕັດສິນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ ໂດຍສານສູງສຸດຂອງລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ມີແບ່ງແຍກກັນ, ເຊິ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ມີສິດເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫຼັງຈາກບົດບາດຂອງທ່ານໃນການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ຢູ່ທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ມີການໃຊ້ວັກທີ 3 ຂອງບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂໍ້ທີ 14 ເພື່ອຕັດສິດຜູ້ສະໝັກລົງເລືອກຕັ້ງປະ ທານາທິບໍດີ. ສານສູງຂອງ ລັດມິຊິແກນ ກ່າວວ່າຕົນ "ບໍ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າ ບັນດາຄໍາຖາມທີ່ຖືກນໍາສະເຫນີ ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໂດຍສານນີ້."