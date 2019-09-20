ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການຫາທາງເປີດວັດສາສະໜາອິສລາມຂອງຊາວມຸສລິມກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ລັດມິຊິແກນໃນພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງຟ້ອງເມືອງທຣອຍວ່າ ຂັດຂວາງ ຕໍ່ ໂຄງການທີ່ສະເໜີໄປນັ້ນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ເມືອງທີ່ມີປະຊາຊົນ 80,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ທາງເໜືອຂອງນະຄອນດິທຣອຍ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍການໃຊ້ທີ່ດິນໃນທາງສາສະໜາ ແລະບຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໃຊ້ສະຖາບັນສາສະໜາ ຫລື ຣລິວປາ (RLUIPA), ຊຶ່ງເປັນກົດໝາຍລັດຖະບານກາງທີ່ແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງບ່ອນສວດມົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີລະບຽບການໃດໆທີ່ມີລັກສະນະຈຳແນກໃນດ້ານການໃຊ້ທີ່ດິນ. ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກາວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ້ມຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ປີ 2018 ເພື່ອເພີ້ມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ RLUIPA ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ການສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາຢູ່ໃນຂອບເຂດກວ້າງຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ.
ມີການຟ້ອງຮ້ອງຄ້າຍໆກັນນີ້ ທີ່ຍື່ນໂດຍຊາວມຸສລິມກຸ່ມນຶ່ງ ໃນປີກາຍນີ້, ສູນກາງປະຊາຄົມອາດາມ (Adam) ກໍໄດ້ກ່າວຫາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງທຣອຍວ່າ ໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປີດບ່ອນສວດມົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ແລະບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຊອກຫາສະຖານທີ່ເໝາະສົມຢູ່ໃກ້ເຂດນັ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນຕັ້ງວັດອິສລາມ.
ບັນຫາຢູ່ໃນການຟ້ອງຮ້ອງຂອງທັງສອງຄະດີນີ້ ກໍແມ່ນວ່າ ເມືອງທຣອຍໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍ ລຣິວປາ (RLUIPA) ຫລືບໍ່ເມື່ອເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ ຄຳຮ້ອງ ຂອງສູນກາງປະຊາຄົມອາດາມ (Adam) ໃນປີ 2018 ເພື່ອຂໍຫັນປ່ຽນເອົາຮ້ານອາຫານ ແລະສະຖານທີ່ຈັດງານລ້ຽງທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ມາໃນເວລາໝໍ່ໆ ນັ້ນ ໃຫ້ກາຍເປັນວັດອິສລາມ.
ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ ທາງການຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ມີບ່ອນສວດມົນ 55 ແຫ່ງຢູ່ໃນເມືອງທຣອຍ, ລວມມີວັດຢິວ ແຫ່ງນຶ່ງ, ວັດຮິນດູ ແຫ່ງນຶ່ງ, ແລະມີໂບດຂອງຊາວຄຣິສຕຽນຫລາຍແຫ່ງ. ເມືອງແຫ່ງນັ້ນ ບໍ່ມີວັດອິສລາມສຳລັບຊາວມຸສລິມ ເກືອບຮອດ 200 ຄອບຄົວຢູ່ໃນນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍໃນການຈັດແບ່ງເຂດຂອງເມືອງທີ່ວ່ານີ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ຕັ້ງບ່ອນສວດມົນຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດທຸລະກິດຂອງເມືອງກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງ ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂອງກຸ່ມມຸສລິມທີ່ຂໍໃຊ້ຕຶກດັ່ງກ່າວເປັນວັດອິສລາມ ໃນປີກາຍນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ໂຄງສ້າງຂອງຕຶກສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມກັນ “ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນທາງສາສະໜາ" ເຊັ່ນເປັນບ່ອນຈັດງານລ້ຽງ ຫລື ໂຮງລະຄອນ ເທົ່ານັ້ນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດຕໍ່ບ່ອນສວດມົນທຸກບ່ອນທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ເມື່ອທຽບໃສ່ການໃຊ້ສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ແມ່ນໃນທາງສາສະໜາ” ເຊັ່ນນີ້ ແມ່ນລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍ ຣລິວປາ (RLUIPA).