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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ສຫລ ຕໍ່​ວ່າ ​ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແຕ່​ເລື່ອນ ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ອອກ​ໄປ

ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ເກີລ ຟ​ລິນ ຍ່າງ​ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ສານ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ​ ໄດ້​ຖືກ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ອອກ​ໄປ. ທີ່ສານ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ ນະ​ຄ​ອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 18 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ນຶ່ງໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໄດ້ຕໍ່​ວ່າ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​
ປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຄົນທຳອິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມເກີລ ຟລິນ,
ສຳລັບການຂີ້ຕົວະຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບ ການທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບ
ຣັດເຊຍ ບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາ ກ່ອນທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນຕົ້ນປີ 2017,
ແຕ່ໄດ້ເລື່ອນການຕັດສິນໂທດຂອງທ່ານອອກໄປ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສານ​ເຂດ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ເອັມ​ເມັດ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ໄດ້​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ
ພຶດຂອງທ່ານ ຟລິນ, ກ່ອນຈະຍອມຮັບ ຕໍ່ການຂໍຮ້ອງ ຂອງທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ
ຟລິນ ໃຫ້ເລື່ອນການຕັດສິນໂທດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ເຊື່ອງຄວາມບໍ່ມັກ ແລະ
ຄວາມບໍ່ນັບຖືຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້.”

ທ່ານ ຟ​ລິນ ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ທ່ານ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້” ວ່າ​ມັນ​ແມ່ນ ຄວາມ​ຜິດ​
ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ຂີ້ຕົວະຕໍ່ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖາມ
ທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການລົມກັນຂອງທ່ານກັບອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຣັດເຊຍ ປະ
ຈຳ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ ເຊີເກ ຄິສລີຢັກ.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ບອກ​ທ່ານ ຟ​ລິນ ວ່າ ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ລາວ​ແມ່ນ “ຮ້າຍ​ແຮງ
ຫຼາຍ” ແລະ “ເວົ້າໄດ້ວ່າ, ເຈົ້າຂາຍປະເທດຂອງເຈົ້າ.”

ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ມອ​ລ​ເລີ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ຟ​ລິນ, ອາ​ຍຸ 60 ປີ, ເຊິ່ງ​
ແມ່ນນາຍພົນກອງທັບບົກທີ່ອອກບຳນານແລ້ວ ແລະ ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນຫົວໜ້າອົງການ
ສືບລັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ, ວ່າບໍ່ໄດ້ທ່ານຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້
“ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບັນດາໄອຍະການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການສືບສວນສອບສວນທີ່
ດຳເນີນມາໄດ້ 19 ເດືອນ ກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນປີ 2016
ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ, ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີນັ້ນ,
ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍ ການກວດ
ສອບດັ່ງກ່າວນັ້ນຫຼືບໍ່.

ແຕ່​ທ່ານ ຊັ​ລ​ລີ​ວານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ວ່າ ທ່ານ ຟ​ລິນ ຈະ​ສາ​
ມາດຫຼີກລ່ຽງການຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກໄດ້ບໍ່ ໃນເວລາທີ່ລາວຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນອີກສອງ
ສາມເດືອນທີ່ຈະມີເຖິງນີ້.

ໃນ​ສັບ​ປະ​ດາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ນັກ​ກົດ​ໝາຍ​ຈາກ​
ນະຄອນ ນິວຢອກ ທ່ານ ໄມເກີລ ໂຄເຮັນ, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ເຂົ້າຄຸກ 3 ປີ, ສຳລັບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວ, ໃນສິ່ງທ່ານລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເປັນການຊີ້ນຳຂອງທ່ານ
ທຣຳ, ກ່ຽວກັບ ການຈ່າຍເງິນ 280,000 ໂດລາເພື່ອຊື້ຈ້າງແມ່ຍິງສອງຄົນໃຫ້ມິດງຽບ
ບໍ່ດົນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີຄວາມສຳພັນຖານຊູ້ສາວ
ກັບປະທານາທິບໍດີໃນອະນາຄົດ ນຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາໃນວົງການ
ການເມືອງ.

ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ລ້ອມ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ສຳ​ລັບ
ຄວາມຜິດຕ່າງໆຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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