ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ສະເໜີໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານສາມາດ
ຄວບຄຸມຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄິດວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນພ້ອມ
ແລ້ວທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ພາສີ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາ ການຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານຢ່າງຜິດກົດໝາຍຈາກເຂດ ອາເມຣິກາກາງ.
ປະທານາທິບໍດີ ແອນເດຣັສ ມານູແອລ ໂລເປສ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະ
ແຫຼງຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງ ເມັກຊິໂກ ຊີຕີ້ ວ່າ “ມັນມີຄວາມຍິນດີໃນພາກສ່ວນຂອງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະຈັດການສົນທະນາ ແລະ ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ການ
ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄດ້ມີຂຶ້ນກ່ອນການເຈລະຈາຈະຖືກຈັດໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນ
ສັບປະດານີ້, ແລະ ທ່ານ ໂອບຣາດໍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຈະມີ “ຜົນອອກມາທີ່ດີ”.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເມັກຊິໂກ ແມ່ນຍິນດີ ທີ່ “ຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດ
ຈຸບັນ ໂດຍປາສະຈາກການລະເມີດສິດທິມະນຸດ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເມັກຊິໂກ ທ່ານ ມາແຊລໂລ ເອບຣາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນ
ສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີ່ມການເຈລະຈາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຫລັງ
ຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກັບພາສີສິນຄ້າ
ເມັກຊິໂກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.
ທ່ານ ເອບຣາດ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ
ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ທາງໂທລະສັບ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າການເຈລະຈາເຊິ່ງ
ໜ້າກັນ ລະຫວ່າງທັງສອງທ່ານ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານ ເອບຣາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ຂອງ ສະຫະລັດ ກັບປະເທດຂອງເຮົາຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດຈະມາເຖິງນີ້ ໃນນະ
ຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ພວກເຮົາຈະເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປົກປ້ອງກຽດສັກສີຂອງ ເມັກຊິໂກ.”
ທ່ານ ໂອບຣາດໍ ຍັງໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ເກັບພາສີ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍການ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການ “ສົນທະນາ” ກ່ຽວກັບ “ມາດຕະການທີ່ບີບບັງຄັບນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ