ຢ່າງໜ້ອຍ 61 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ ເມັກຊິໂກ

ການປະຕິບັດງານເພື່ອຊ່ອຍກູ້ໄພຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເມັກຊິໂກ
ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນ
ແລງຂອງວັນພະຫັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 61 ຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງ Oaxaca ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກ ທ່ານ Enrique Pena Nieto ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ແຜ່ນ
ດິນໄຫວເທື່ອນີ້ ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນປີ 1985 ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີ
ວິດໄປນັ້ນ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ທາງໂທລະພາບ ໃນຕອນແລງວານນີ້ ປະທານາທິບໍ
ດີເມັກຊິໂກໄດ້ປະກາດໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດເປັນເວລາ 3 ມື້ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ລັດ
ຖະບານຈະຊ່ອຍ ໃນການບູລະນະສ້າງສາຄືນໃໝ່.
ທ່ານ Pena Nieto ກ່າວວ່າ “ຄວາມແຮງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ິ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ” ແຕ່
ທ່ານກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ການຕອບຮັບຂອງເມັກຊິໂກແມ່ນ “ຈະໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນອີກ.”
ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 8.2 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນເຂດແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ
ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເມັກຊິໂກກ່ອນທ່ຽງຄືນໜ້ອຍນຶ່ງປະມານ 100 ກິໂລແມັດຫ່າງ
ຈາກເມືອງ Tonala. ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃຫຍ່ສຸດ ໃນ
ຮອບ 100 ກວ່າປີ ຢູ່ໃນປະເທດເມັກຊິໂກ.
ແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຟອງຍັກສຸນາມີ ທີ່ສູງນຶ່ງແມັດ ອີງຕາມສູນກາງເຕືອນໄພສຸ
ນາມີເຂດປາຊີຟິກ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີລາຍງານເທື່ອວ່າຟອງສຸນາມີດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຫຼືບໍ່.
ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ ຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ແມ່ນຮູ້ສຶກໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງເມັກຊິໂກຊີ້ຕີ້
ແລະກວາເຕມາລາຊີ້ຕີ້. ປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງຂອງເມັກຊິໂກໄດ້ພາກັນແລ່ນ
ອອກໄປສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼາຍໆຄົນແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຊຸດນອນຍ້ອນຢ້ານວ່າຕຶກອາຄານ
ຈະພັງລົງມາທັບ.
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