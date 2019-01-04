ເມັກຊິໂກໄດ້ຮ້ອງຂໍຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ສະຫະລັດ ດຳເນີນ “ການສືບສວນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ” ເບິ່ງເຫດການໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາ ເຂົ້າໄປໃນເມັກຊິໂກ ເພື່ອສະກັດກັ້ນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ພະຍາຍາມປີນຮົ້ວຊາຍແດນ.
ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເມັກຊິໂກກ່າວວ່າ ຕົນຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃດໆກໍຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນ ແລະກ່າວຢ້ຳເຖິງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນ ໃນເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ເມື່ອວັນທີ 25 ພະຈິກຜ່ານມາ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ສາກົນນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາ ແລະສີດສະເປໝາກເຜັດ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນເມັກຊິໂກໄປ ເພື່ອຢັບຢັ້ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງປະມານ 150 ຄົນ ທີ່ພະຍາຍາມປີນຮົ້ວຊາຍແດນ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ໃກ້ໆນະຄອນແຊນດີເອໂກ.
ໃນເວລານັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງພະຍາຍາມທີ່ຈະປີນ ຫຼືລອດຮົ້ວເຂົ້າມາ ແຕ່ທາງຫ້ອງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມີການໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ແກວ່ງກ້ອນຫີນ ທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກພວກທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນໃດ ພົບວ່າ ມີພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ທີ່ຮົ້ວຊາຍແດນຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສານເຄມີ ທີ່ແນໃສ່ພວກແກວ່ງກ້ອນຫີນ ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງອອກໄປ.”
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ພະຍາຍາມຈະປີນຮົ້ວຊາຍແດນ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງພວກຄາຣາວານ ທີ່ນຳເອົາຊາວອາເມຣິກາກາງຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຄົນ ມາຍັງເມືອງທີຮວານນາ ໃນເຂດຊາຍແດນເມັກຊິໂກ ຕິດກັບສະຫະລັດ.
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