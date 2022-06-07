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ວັນອັງຄານ, 07 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ ສຸດຍອດ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານ ແອນ​ເດ​ຣ​ສ ມາ​ນູ​ແອ​ລ ໂລ​ເປ​ສ ໂອບ​ຣາ​ດໍ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຊີ​ຕີ, ປະ​ເທດ ເມັກ​ຊິ​ໂກ. 6 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022. (Mexico Presidency/Handout via Reuters)

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດອາ​ເມ​ຣິ​ກາທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ໃນ​ນະ​ຄອນລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ຈະ​ຂາດ​ຄົນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານ ແອນ​ເດ​ຣ​ສ ມາ​ນູ​ແອ​ລ ໂລ​ເປ​ສ ໂອບ​ຣາ​ດໍ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ​ ໂລ​ເປ​ສ ໂອບ​ຣາ​ດໍ ​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທ່ານມາ​ເຊ​ໂລ ເອ​ບາດ ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນຂອງເມັກ​ຊິ​ໂກ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ ໂລ​ເປ​ສ ໂອບ​ຣາ​ດໍ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ມີ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ໄດ້ ຖ້າ​ທຸກ​ປະ​ເທດບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເຊື້ອ​ເຊີນ ຫຼື ມັນ​ສາ​ມາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ ແຕ່​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ໃນລະ​ບອບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ທຸກ​ຢ່າງ.”

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ບໍ່​ໄດ້​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ລັດ​ຖະ​ບານຄິວ​ບາ, ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ແລະນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ໂລ​ເປ​ສ ໂອບ​ຣາ​ດໍ ທີ່ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະຕໍ່​ຕ້ານ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໃນ​ຊີກ​ໂລກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຊີ​ເລ ທ່ານ ກາບ​ຣີ​ແອ​ລ ໂບ​ຣິກ (Gabriel Boric) ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງອັອດ​ຕາ​ວາ ປະ​ເທດ ກາ​ນາ​ດາ ວ່າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານໄບ​ເດັນທີ່ບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ສາມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ວ່ານີ້​ແມ່ນ “ຂໍ້​ຜິດ​ພາດ” ແລະ “ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ,” ແລະ ທ່ານ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຍົກ​ມັນ​ເປັນ​ປະ​ເດັນ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ນັ້ນ.

ທ່ານ ໂບ​ຣິກ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກາ​ນາ​ດາ ທ່ານ ຈັ​ສ​ຕິນ ທ​ຣູ​ໂດ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ພວກ​ທ່ານ.

ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ລັດ​ຖະ​ບານ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ແຕ່​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຂ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອບໍ່​ລວມ​ເອົາ ຄິວ​ບາ, ນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ ແລະ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ເນັດ ໄພ​ຣ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລາຍ​ງານ​ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ “ສາມ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ວ່ານີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ໃນ​ອຸ​ດົມ​ຄະ​ຕິ ເມື່ອ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ສຸ​ພາບ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ. ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ ຄິວ​ບາ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຕໍ່​ນັກ​ສິ​ລະ​ປະ​ສອງ​ຄົນ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ເຮັດ​ໃຫ້​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ ແລະ ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ ຄິວ​ບາ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານທ່ານ ເມ​ແຄ​ລ ຄາ​ສ​ຕີ​ໂຢ (Maykel Castillo) ແລະ ທ່ານ ຫຼຸຍ ມາ​ນູ​ແອ​ລ ໂອ​ເຕ​ໂຣ ອາ​ລ​ຄານ​ຕາ​ຣາ (Luis Manuel Otero Alcántara) ຜູ້​ທີ່ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການຂັງ​ຄຸກ​ສອງ​ປີ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກຈັບ​ກຸມ​ເມື່ອ​ປີ​ກາຍນີ້ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ.

ທ່ານ ໄພ​ຣ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ນັ້ນ​ຈັບ​ກຸມ, ກັກ​ຂັງ, ຈັບ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ, ຈັບ​ຂັງ​ຄຸກ​ດ່ຽວຜູ້​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ ແຕ່​ສະ​ແດງ​ສິດ​ທິ​ທົ່ວ​ໄປທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ເພື່ອ​ລວມ​ຕົວ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ ໄພ​ຣ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສາມ​ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້” ສ້າງ​ສິ່ງ​ທ້າຍ “ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໄດ້” ຕໍ່​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທີ່​ສູງ​ໃນ​ວາ​ລະ​ແຜນ​ການ.

ແຕ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຂອງ​ທ່ານ ຮວນ ກວາ​ອີ​ໂດ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຂອງ​ອາ​ທິດນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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