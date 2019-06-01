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ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂູ່ ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີ

ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ຖືກ​ຕຳ​ຫຼວດເມັກ​ຊິ​ໂກ​ຈັບ.

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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ໄດ້​ຂູ່​ວ່າຈະ​ເກັບຕໍ່​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຍ້ອນ​ມີ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊາຍແດນ.

ທ່ານມາ​ແຊ​ໂລ ເອບ​ຣາດ ກ່າວ​ຜ່ານ​ທາງ​ທວີດ​ເຕີ້​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່​າ ທ່ານ​ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໂດຍ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ແລະ​ການ​ພົບ​ປະ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ແລະ​ທ່ານ​ພອມພຽວ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໃນ​ວັນພຸດ​ຈະ​ມານີ້.

ທ່ານເອບ​ຣາດ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ພົບ​ປະ​ສຸດຍອດ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຈະ​ມາ​ ຢູ່​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຈະ​ເດັດ​ດ່ຽວ ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ.”

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດແບບ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ໂດຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ “ໃຊ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ” ກ່ຽວກັບ “ມາດ​ຕະ​ການ​ແບບ​ບັງ​ຄັບ​.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ທ່ານ​ແອນ​ເດ​ຣ​ສ ມາ​ນູ​ແອ​ລ ໂລ​ເປັ​ສ ໂອບ​ຣາ​ດໍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຕົກ​ເຄື່ອງ​ມື​ ໃນ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ໃດໆ ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ເຄົາ​ລົບ​ຕໍ່​ສິດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.”

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເປີດເຜີຍຈົດ​ໝາຍ​ສອງ​ໜ້າ ໄປຫາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທີ່​ມີ​ນ້ຳ​ສຽງ​ຄ້າຍ​ຄືກັນ​ນີ້ ເພື່ອ ເປັນ​ການຕອບ ຕໍ່​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ​ຜ່ານ​ທາງທວີດ​ເຕີ້​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວານນີ້ ​ທີ່​ວ່າ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ເລີ້ມ​ເກ​ບັ​ພາ​ສີ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າຈາກ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ “ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນານີ້ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະເລີ້ມ​ເກັບ​ພາສີ 5 ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ທຸກໆ​ຊະ​ນິດ ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກເມັກ​ຊິ​ໂກຈົນ​ກວ່າ​ເວ​ລາ​ໃດ​ທີ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຜ່ານ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ແລະເຂົ້າ​ມາ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຍຸ​ຕິ​ລົງ.” ທ່ານ​ຂຽນ​ຕື່ມ​ວ່າ ຈົນ​ກວ່າ “ບັນ​ຫາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ” ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ ອາດ​ຈະ​ສູງ​ເຖິງ 25 ເປີ​ເຊັນ ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ຕຸ​ລາ.

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