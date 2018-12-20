ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ລັດ ບາຈາຄາລິຟໍເນຍຂອງເມັກຊິໂກ ໄດ້ຈັບກຸມສາມຄົນທີ່ສົງໄສວ່າ
ໄດ້ສັງຫານຊາວໜຸ່ມອົບພະຍົບຮອນດູຣາສ ສອງຄົນ ທີ່ຖືກພົບວ່າເສຍຊີວິດໃນວັນເສົາ
ຜ່ານມາ ຢູ່ເມືອງທີຮວານາ ໃນເຂດຊາຍແດນນັ້ນ.
ພວກໄອຍະການເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ແລະແມ່ຍິງ
ຄົນນຶ່ງ ຖືກກັກຂັງພາຍໃຕ້ຂໍ້ກ່າວຫາວ່າທຳການຄາດຕະກຳ ແລະຂໍ້ກ່າວຫາອື່ນໆອີກ.
ຄົນເວົ້າກັນວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ມີອາຍຸປະມານ 16 ຫລື 17 ປີ.
ຖະແຫລງການສະບັບນັ້ນເວົ້າວ່າ ພວກອົບພະຍົບດັ່ງກ່າວ ພາກັນຍ່າງໄປຕາມຖະໜົນ
ຫລັງຈາກອອກຈາກບ່ອນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວໄປ ແລະກໍມີຄົນທີ່ປາກົດວ່າຈະມາປຸ້ນຍ່າງ
ເຂົ້າໄປຫາ. ມີຜູ້ນຶ່ງທີ່ຢູ່ນຳເຂົາເຈົ້ານັ້ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບແຕ່ກໍພະຍາຍາມຫລົບໜີໄດ້
ແລະສົບຂອງເດັກຊາວໜຸ່ມພວກນັ້ນ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ຮ່ອມບ້ານແຫ່ງນຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາ
ທີ່ມີຮ່ອງຮອຍປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຖືກບີບຄໍ ແລະມີບາດ ຍ້ອນຖືກແທງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮອນດູຣາສ ໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປໃຫ້ຄອບຄົວ
ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ, ແລະເວົ້າວ່າ ຕົນກຳລັງລໍຟັງຂ່າວວ່າ ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່
ການຕາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ໄດ້ຖືກນຳມາລົງໂທດຢ່າງຍຸຕິທຳ.
ຮອນດູຣາສຍັງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນ ວ່າບໍ່ໃຫ້ພາກັນເອົາຊີວິດໄປສ່ຽງ ຢູ່ໃນ
ການອົບພະຍົບແບບອັນຕະລາຍໄປຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຂຶ້ນໄປທາງເໜືອຫາສະຫະລັດ.
ຫລາຍພົນຄົນໄດ້ເດີນທາງໄປຕາມເສັ້ນທາງນັ້ນ ໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາມໍ່ໆນີ້ ເພື່ອຫາ
ທາງຫລົບໜີຄວາມຮຸນແຮງແລະຄວາມທຸກຈົນ ແລະຈາກບ້ານເຮືອນ ແລະຊອກຫາ
ໂອກາດທີ່ຈະຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງລໍຖ້າຢູ່ໃນເມືອງທີຮວານາ, ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ອັ່ງອໍໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນໄປ
ຂໍລີ້ໄພຢູ່ແລ້ວ, ເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ຫັ້ນເປັນເວລາດົນນານ
ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ມີການຮັບຮູ້ການຂໍລີ້ໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ໃນດ່ານເຂົ້າເມືອງ
ໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດຢູ່ເຂດນັ້ນ, ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນການຮັບເອກະສານຂອງ
ພວກຂໍລີ້ໄພປະມານ 60 ສະບັບຕໍ່ມື້.
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