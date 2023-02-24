ການສຶກສາພົບວ່າ ມີການໃຊ້ຢາບ້າເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກລາຄາຢາບ້າຫລຸດລົງ

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ຢາບ້າຢູ່ໃນປະເທດໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນມາ 30 ເປີເຊັນໃນປີກາຍນີ້, ທ່າມກາງທີ່ມີການຜະລິດຢາບ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນມຽນມາທີ່ເພື່ອນບ້ານ ໂດຍການສົ່ງອອກ ຢາດັ່ງກ່າວເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດ ໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າ.
ເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວານັ້ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທໄດ້ ດໍາເນີນການຜັກດັນກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມງວດອັນໃໝ່ ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ໃຜກໍຕາມທີ່ຖືກຈັບດ້ວຍຢາບ້າຫລາຍກວ່າ 1 ເມັດ ຈະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາເປັນຜູ້ຄ້າຢາບ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນທັນທີ, ເຊິ່ງບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວິຊາການ ແລະນັກສັງຄົມສົງເຄາະກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ.
ອີງຕາມການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຈຸລາລົງກອນຂອງໄທພົບວ່າ ປະຊາກອນໄທປະມານ 57,900 ເຊິ່ງມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 65 ປີໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຢາບ້າຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເພີ້ມຂຶ້ນປະມານ 44,500 ຄົນຈາກປີກ່ອນ.
ທ່ານຣາສມົນ ກາລາຍາສິຣິ ຫົວໜ້າສູນກາງການສຶກສາ ສໍາລັບຜູ້ຕິດຢາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລກ່າວວ່າ ໂຕເລກດັ່ງກ່າວອາດຈະໜ້ອຍກວ່າໂຕເລກທີ່ແທ້ຈິງ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍໆຄົນອາດຈະລະມັດລະວັງທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າ ກໍາລັງໃຊ້ຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຊື່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ.
ການສໍາຫຼວດກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໂດຍສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດຂອງລັດຖະບານ ດ້ວຍການສໍາຫຼວດຕົວຢ່າງກັບປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນໂຕເລກຂອງຜູ້ໃຊ້ຢາບ້າເປັນຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ.