ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມບໍລິສັດ Meta ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະງັບບັນຊີ Facebook ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ

ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມ Meta ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ບັນຊີຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ວິດີໂອທີ່ເອົາລົງໃນໜ້າເຟສບຸກຂອງທ່ານ ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດ Meta ຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກບໍລິສັດ Meta ແຕ່ປະຕິບັດການຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນຄວາມຜິດພາດຂອງບໍລິສັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວິດີໂອຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເອົາມັນອອກຈາກເຟສບຸກ.
ບໍລິສັດ Meta, ໃນຖະແຫຼງການຂຽນສະບັບນຶ່ງ, ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເອົາວິດີໂອດັ່ງກ່າວອອກແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕອບໂຕ້ດ້ວຍການແນະນຳໃຫ້ຢຸດການນຳໃຊ້ບັນຊີທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ຫຼັງຈາກການທົບທວນ.
ການຢຸດໃຊ້ບັນຊີຊົ່ວຄາວນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ໜ້າເຟສບຸກຂອງທ່ານຍົກລັດຖະມົນຕີງຽບໄປບໍ່ເຖິງນຶ່ງເດືອນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນກຳປູເຈຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມບັນດານັກວິຈານກ່າວວ່າການລົງຄະແນນສຽງຈະຖືກປອມແປງຍ້ອນການປົກຄອງດ້ວຍອຳນາດຜະເດັດການຂອງທ່ານ ຮຸນ ເຊນ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນຕັກເຕືອນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກຫຼາຍຄັ້ງໂດຍຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ບໍລິສັດສື່ສັງຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຮັບມືກັບພວກຜູ້ນຳການເມືອງທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ ແລະ ຍຸແຍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃກ້ເວລາເລືອກຕັ້ງ.
ການພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັນຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ກະກຽມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີໜ້າ.