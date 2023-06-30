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ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມບໍລິສັດ Meta ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະງັບບັນຊີ Facebook ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ທ່ານ ຮຸນ ເຊັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ແຂວງ ເຕັງກາຣາ, ອິນໂດເນເຊຍ, 10 ພຶດສະພາ2023.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມເວັບ​ໄຊ້​ສື່​ສັງ​ຄົມ Meta ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ຢຸດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທ່ານ ຮຸ​ນ​ ເຊນ ເປັນ​ເວ​ລາ 6 ເດືອນ, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ວິ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ເອົາ​ລົງ​ໃນ​ໜ້າ​ເຟ​ສ​ບຸກ​ຂອ​ງ​ທ່ານ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Meta ຕໍ່​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ Meta ແຕ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າເປັນຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດທີ່ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ວິ​ດີ​ໂອ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ ແລະ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເອົາ​ມັນ​ອອກ​ຈາກ​ເຟ​ສ​ບຸກ.

ບໍ​ລິ​ສັດ Meta, ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂຽນ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ, ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ວິ​ດີ​ໂອ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ອອກ​ແຕ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ດ້ວຍ​ການ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ຢຸດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ທົບ​ທວນ.

ການ​ຢຸດ​ໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ນັ້ນ​ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໜ້າ​ເຟ​ສ​ບຸກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ງຽບ​ໄປ​ບໍ່​ເຖິງ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຈະ​ຖືກ​ປອມ​ແປງ​ຍ້ອນ​ການ​ປົ​ກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ອຳ​ນາດ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ຮຸນ​ ເຊນ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຕັກ​ເຕືອນ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ຈາກຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ຮັບ​ມື​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ ແລະ ຍຸ​ແຍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃກ້​ເວ​ລາ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ກະ​ກຽມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໃນ​ປີ​ໜ້າ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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