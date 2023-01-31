ຫ້ອງການຕຳຫຼວດໃນເມືອງແມມຟິສ (Memphis) ລັດເທນເນສຊີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລົງໂທດເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄົນທີ 6 ສຳລັບບົດບາດລາວ ໃນການທຸບຕີທ້າວທາຍຣ໌ ນິໂຄລສ໌ (Tire Nichols), ຊາຍຜິວດຳ, ອາຍຸ 29 ປີ ຫລັງຈາກໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຢຸດລົດທີ່ຝ່າຝືນກົດຈາລະຈອນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ແພຣສຕັນ ແຮມຟີລ ຖືກໄລ່ອອກຈາກຕຳຫຼວດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳແຕ່ຢ່າງໃດ. ຫ້ອງການຕຳຫຼວດເມືອງແມມຟິສ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງທ່ານແຮມຟີລ ໃນການຈັບກຸມ ແລະທຸບຕີທ້າວນິໂຄລສ໌ ເລີຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີກ 5 ຄົນ ໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳຂັ້ນສອງ, ການຈູ່ໂຈມແບບຮຸນແຮງ, ການລັກພາຕົວແບບຮຸນແຮງ, ການກະທຳໜ້າທີ່ໃນທາງຜິດ ແລະການກົດຂີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງ 5 ຄົນ ທີ່ເປັນຄົນໝົດຜິວດຳໝົດ ກໍຖືກໄລ່ອອກການເຊັ່ນກັນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ເປີດເຜີຍພາບວີດີໂອ ໃນວັນສຸກວານຜ່ານມານີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 5 ຄົນ ໄດ້ທຸບຕີທ້າວນິໂຄລສ໌ ຢ່າງປ່າເຖື່ອນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດລົດລາວ ໃນຂໍ້ຫາຂັບລົດໂດຍບໍ່ນັບຖືລະບຽບຈາລະຈອນ. ທ້າວນິໂຄລສ໌ ໄດ້ເສຍ ຊີວິດໄປຍ້ອນການບາດເຈັບຂອງລາວ ໃນສາມມື້ຕໍ່ມາ.
ວິດີໂອຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຕໍາຫຼວດຫລາຍຄົນໄດ້ເໜັກທ້າວນິໂຄລສ໌ໃຫ້ໝູບລົງໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄົນອື່ນເຕະ, ຊົກລາວ ແລະຕີລາວດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນຕຳຫລວດ. ໃນອີກສາກນຶ່ງຂອງວິດີໂອນັ້ນ ຄົນສາມາດໄດ້ຍິນສຽງຂອງທ້າວນິໂຄລສ໌ ຮ້ອງຫາແມ່ຂອງລາວ.
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ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ້າວນິໂຄລສ໌ ພ້ອມທັງພວກປະທ້ວງ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວິດີໂອນັ້ນ ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາ, ໂດຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ຫຼາຍຄົນຖືກໄລ່ອອກການ ຫຼືບໍ່ກໍໃຫ້ຖືກກ່າວຫາ.
ອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງເມືອງແຊລບີ (Shelby) ສອງຄົນ ຖືກໃຫ້ພັກການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ໃນຂະນະທີ່ມີການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່. ອົງການຂ່າວນີ້ບອກວ່າ ພະນັກງານພະແນກດັບເພີງເມືອງແມມຟິສສອງຄົນກໍໄດ້ຖືກໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກໜ້າທີ່ການເຊັ່ນກັນ.