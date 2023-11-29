ພິທີໄວ້ອາໄລ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ ມື້ລາງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ໂຣຊາລີນ ຄາເຕີ

ມື້ລາງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງໂຣຊາລີນ ຄາເຕີ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ທີ່ພິທີໄວອາໄລ ໃນນະຄອນແອັດແລນຕ້າ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະປະທານາທິບໍດີສາມຄົນ, ລວມທັງສາມີຂອງທ່ານນາງ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈິມມີ ຄາເຕີ ອາຍຸ 99 ປີ, ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່່ານມາ.
ພິທີດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍດົນຕີຄລາສສິກ ແລະເພງສວດ ແລະຂໍ້ຄວາມໃນ ພຣະຄໍາພີ ທີ່ທ່ານນາງມັກຫຼາຍບົດ. ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລວມມີປະທານາ ທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ຈີລ ໄບເດັນ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ ແລະ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ, ບັນດາອະດີດສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ເມລາເນຍ ທຣຳ, ທ່ານນາງ ມິແຊລ ໂອບາມາ ແລະ ທ່ານນາງ ລໍຣາ ບຸຊ ພ້ອມດ້ວຍຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ແລະ ສາມີ ທ່ານ ດັກ ເອັມຮອຟ.
ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສັກສິດ, ພ້ອມດ້ວຍລູກໆຂອງທ່ານນາງ , ຫລານ ແລະເຫຼນ ຫລາຍສິບຄົນ ນັ່ງຢູ່ດ້ານໜ້າ ແລະໃຈກາງອ້ອມຮອບ ທ່ານຈິມມີ ຄາເຕີ. ຄອບຄົວຄາເຕີ ໄດ້ແຕ່ງງານກັນມາເປັນເວລາ 77 ປີ.
ຜູ້ຂຶ້ນກ່າວໄວອາໄລລວມມີລູກຊາຍຂອງຄອບຄົວຄາເຕີ ທ່ານເຈມສ໌ ເອີລ ຫຼື "ຊິບ (Chip)" ຄາເຕີ ທີ 3, ນັກຂ່າວ ຈູດີ ວູດຣັຟ (Judy Woodruff), ຜູ້ຊ່ວຍທຳນຽບຂາວຂອງທ່່ານນາງ ໂຣຊາລີນ ຄາເຕີ ແຄທຣີນ ເຄດ (Rosalynn Carter Kathryn Cade), ບັນດາຫລານຊາຍຂອງ ຄອບຄົວຄາເຕີ ແລະປະທານສູນ ຄາເຕີ ທ່ານ ເຈຊັນ ຄາເຕີ ແລະພະອາຈານ ໂທນີ ສໂນເດັນ (Tony Snowden), ສິດຍາພິບານສ່ວນບຸກຄົນຂອງຄອບຄົວຄາເຕີ.