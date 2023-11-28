ສົບຂອງມື້ລາງສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ໂຣຊາລິນ ຄາເຕີ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ພິທີໄວ້ອາໄລໃນນະຄອນ ແອັດແລນຕ້າ ລັດ ຈໍເຈຍ.
ສາມີຂອງທ່ານນາງ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈິມມີ ຄາເຕີ ອາຍຸ 99 ປີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບການເບິ່ງແຍງຄວາມເຈັບປ່ວຍໜັກ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ມີແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ໃນວັນອັງຄານນີ້.
ສູນກາງຄາເຕີໄດ້ກ່າວວ່າ ລາຍຊື່ຂອງແຂກ ທີ່ຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມງານລວມມີປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານນາງ ຈິລ, ພ້ອມກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ແລະ ສາມີ ທ່ານ ດັກ ເອັມຮອຟ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບິລ໌ ຄລິນຕັນ ແລະ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ຮິລແລຣີ ຄລິນຕັນ ແລະ ອະດີດສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທ່ານນາງ ເມລາເນຍ ທຣຳ, ທ່ານນາງ ມິແຊລ ໂອບາມາ ແລະ ທ່ານນາງ ລໍຣາ ບຸຊ.
ທ່ານນາງ ໂຣຊາລິນ ຄາເຕີ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ ຮວມອາຍຸໄດ້ 96 ປີ.
ພິທີສົ່ງສະການແມ່ນມີແຜນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ່ເມືອງ ເພລນສ໌, ລັດ ຈໍເຈຍ, ຕາມດ້ວຍພິທີຝັງສົບ ຢູ່ບ້ານຂອງຄອບຄົວເພິ່ນ.
ງານໄວ້ອາໄລໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍບັນດາກຸ່ມທີ່ຢູ່ນອກລັດຖະບານກາງແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປສະແດງຄວາມເຄົາລົບຢູ່ຫໍສະໝຸດປະທານາທິບໍດີ ຈິມມີ ຄາເຕີ.