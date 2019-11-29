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ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ ເທື່ອ​ທີ 7.

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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດລະ​ບຸ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ທັງ​ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕໍ່​ຜູ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ອີກ​ດ້ວຍ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ຈັນ​ສີ ແສງ​ສົມ​ພູ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ຈາກ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ຊ່ວງວັນ​ທີ 7 ພະ​ຈິກ ຫາ 6 ທັນ​ວາ 2019 ວ່າ​ການ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທຸກ​ຍາກ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ໜີ້​ສິນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ນັ້ນ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕ​ິ​ບັດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທ​ິ​ພາບ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ດ້ານ ທັງ​ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕໍ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຜູ້​ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທີ່​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ອີກ​ດ້ວຍ ຊຶ່ງ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຈີນ ທີ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ ຈະ​ທຳ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ທີ່​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ທັນ​ທີ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ຈັນ​ສີ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ດຽວນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້​ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເທົ່າ​ໃດ​ແຮງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໜີ້​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານຫຼື​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດນີ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ເພິ່ນນີ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ເພື່ອ​ໄປ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຊາດນີ້​ຮັ່ງ​ມີ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ເຮົາ​ນີ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ນ້ອຍ​ກ້ອນ​ໜີ​ສິນ​ຫັ້ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ດຽວນີ້​ຄັນ​ເວົ້າ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ຖື​ວ່າ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ນີ້​ຢຸດ​ຈຶ້ງ​ແລ້ວ​ໃດ ເພາະຄາດ​ໝາຍ​ໂຕນີ້​ກະ​ບໍ່​ໄດ້​ຄາດ​ໝາຍ ໂຕ​ນັ້ນ​ກະ​ບໍ່​ໄດ້ ສະ​ນັ້ນ​ຂໍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ກວດ​ກາ​ຄືນ​ເບິ່ງວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ສິ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຢູ່ ສ​ປ ຈີນ ເພິ່ນ​ແຮງ​ໄດ້​ເວົ້າ​ແຈ້ງວ່າ​ແຂວງ​ໃດ​ທີ່ບໍ່​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ລາ​ອອກ ເມືອງ​ໃດ​ທີ່ບໍ່ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ຕ້ອງ​ລາ​ອອກ."

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 8 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ປີ 2019 ນີ້​ເຮັດ​ໄດ້​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ 2.5 ເປີ​ເຊັນ, ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ 7.1 ເປີ​ເຊັນ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ການ 5 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຜນ​ການ​ປີ​ໄດ້​ວາງ​ເອົາ​ໄວ້​ທີ່​ລະ​ດັບ 2.8 ເປີ​ເຊັນ, 8.3 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 6.7 ເປີ​ເຊັນ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ ຈຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ລາວ ຈະ​ຂະ​ຫຍາ​ຍ​ຕົວ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນບໍ່​ເກີນ 6.4 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ແຜນ​ການ​ປີ 2019 ໄດ້​ວາງ​ເອົາ​ໄວ້​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍບໍ່​ຫຼຸດ 6.7 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2018.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດລາວ ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍບໍ່ຫຼຸດ 6.4 ເປີ​ເຊັນ ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ຕ້ອງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດມະ​ຫາ​ພາກ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ແລະ ໝັ້ນ​ທ່ຽງ ປັ​ບ​ປຸງ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເງິນ ແລະ ງົບ​ປະ​ມານ​ລັດ​ໃຫ້​ແຂງ​ແຮງ ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົນ​ໄກ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ໂປ່ງ​ໃສ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເງິນ​ຕາ​ໃຫ້​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍດອກ​ເບ້ຍທະ​ນາ​ຄານ​ຕາມ​ກົນ​ໄກ​ຕະຫຼາດ, ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຂອງ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໃຫ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ ເພື່ອ​ຊົມ​ໃຊ້​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຫຼຸ​ດ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຍາກ​ຈົນ​ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ບໍ​ລິ​ຫານ​ລັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປາ​ບ​ປາມ​ການ​ທຸ​ຈະ​ລິດ​ຄໍ​ຣັບ​ຊັ້ນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

​ທາງ​ດ້ານ​ນັກ​ເສດ​ຖະ​ສາດທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳ ລາວ ​ຢື​ນ​ຢັນວ່າ ADB ໄດ້ຄາດໝາຍເສດຖະກິດ ​ຂອງ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 6.2 ເປີ ເຊັນໃນ​ປີ 2019 ຫຼຸດລົງຈາກ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີ 2018 ໃນນີ້ພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍຕົວ 2.5 ເປີເຊັນ, ພາກບໍລິ ການ 6.7 ເປີ ເຊັນ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກຳ 7.1 ເປີເຊັນ ທັງກໍ ຍັງມີປັດໄຈພາຍໃນທີ່ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ໃນຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ ການດຳເນີນນະໂຍບາຍຮັດ ສາຍແອວ ດ້ານ ລາຍ ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ການຍຸດການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປ ຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງ ປະຊາຊົນ ລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງຕັດໄມ້ໃຫ້ກັບບັນ ດາບໍລິສັດຄ້າໄມ້ ນັ້ນ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ADB ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ​ ລັດ​ຖະ​ບ​ານລາວ​ຈະປະເຊີນ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຊຳ​ລະ​ບັນ​ຊີ​ ໝຸນ​ວຽນ​ເຖິງ 9.5 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 10 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມໃນ​ປີ 2019 ແລະ 2020 ສ່ວນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຶນ​ສຳ​ຮອງ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຫຼືອບໍ່​ເຖິງ 1,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

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