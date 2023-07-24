ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໒໔ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ລາວ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສຫລ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອ​ຖອດ​ຖອນ​ບົດ​ຮຽນ ​ຈາກ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ສ​ຫລ

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
ຫໍລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ທີ່​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສ​ສ​ປ​ປ ລາວ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 13 ຫາ 22 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ 13 ທ່ານໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ເປັນຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ 1 ອາທິດເຕັມ ຊຶ່ງສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະບໍລິຫານງານຕ່າງໆ.

ທ່ານສັນຍາ ປຣະເສີດ (ກາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃສ່​ຊຸດ​ສີ​ຟ້າ​ແກ່) ປະທານກໍາມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ນໍາຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ​ທ່ານ​ສີ​ສະ​ຫວາດ ອິນ​ພະ​ຈັນ (ເສື້ອ​ສີ​ຟ້າ), ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວປະ​ຈຳ​ ສ​ຫ​ລ ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊາວ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ສົ່ງ ແລງວັນ​ທີ 21 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023
ທ່ານສັນຍາ ປຣະເສີດ (ກາງ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃສ່​ຊຸດ​ສີ​ຟ້າ​ແກ່) ປະທານກໍາມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ນໍາຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ​ທ່ານ​ສີ​ສະ​ຫວາດ ອິນ​ພະ​ຈັນ (ເສື້ອ​ສີ​ຟ້າ), ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວປະ​ຈຳ​ ສ​ຫ​ລ ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊາວ​ລາວ-ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ສົ່ງ ແລງວັນ​ທີ 21 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023

ໃນນັ້ນ ທ່ານສັນຍາ ປຣະເສີດ, ປະທານກໍາມະການ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ນໍາຄະນະຜູ້ແທນກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນເຫັນໄດ້ ທັງສິ່ງທີ່ຄືກັນ ແລະແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະລັດຖະສະພາສະ ຫະລັດ. ດ້ານຄືກັນກໍຄື ສະພາຂອງທັງສອງປະເທດແມ່ນມີ 3 ບົດບາດໃຫຍ່ຄື: ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ຕັດສິນບັນຫາສໍາຄັນຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ.

ສ່ວນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ສໍາຄັນນັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າ:

Embed
ສຽງ​ທ່ານ​ສັນ​ຍາ ປ​ຣະ​ເສີດ, ປະ​ທານ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:35 0:00
ລິງໂດຍກົງ

“ອັນແຕກຕ່າງຂອງເພິ່ນໜີ້ລະແມ່ນວ່າ ຂອງເພິ່ນສະພາມີບົດບາດສູງກວ່າລັດ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານ, ຈັດສັນອັນຕ່າງໆ. ແລ້ວບັດນີ້ ພວກເພິ່ນໜີ້ ມີຫລາຍກໍາມາທິການ, ຫລາຍກໍາມາທິການກວ່າພວກເຮົາ, ເພິ່ນມີເກືອບ ຊາວພຸ້ນໄດ໋ ຫລະພວກເຮົາມີພຽງແຕ່ 9, 10 ກັບເລຂາທິການ, ອັນແຕກຕ່າງ ອັນສອງ​ມາໜີ້ລະ​ແມ່ນພວກເພິ່ນມີກົນໄກເລື້ອງຟັງຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນ ແລ້ວ ​ມີ​ກົນ​ໄກ​ສະ​ເພາະ​ໄດ໋​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມາ​ຫາ ແລະ​ໄດ້​ພົບ​ປະ”

ທ. ​ສັນ​ຍາ ປ​ຣະ​ເສີດ, ປະ​ທານ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ່ງ​ບັນ​ທຶກ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຟັງ​ທ່ານ​ສີ​ສະ​ຫວາດ ອິນ​ພະ​ຈັນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ​ປະ​ຈຳ ສ​ຫລ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ສົ່ງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ສ​ຫລ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ລາວໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ໃນ​ແລງວັນ​ທີ 21 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023
ທ. ​ສັນ​ຍາ ປ​ຣະ​ເສີດ, ປະ​ທານ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ່ງ​ບັນ​ທຶກ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຟັງ​ທ່ານ​ສີ​ສະ​ຫວາດ ອິນ​ພະ​ຈັນ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ລາວ​ປະ​ຈຳ ສ​ຫລ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສໃນ​ງານ​ລ້ຽງ​ສົ່ງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ສ​ຫລ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ​ລາວໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ໃນ​ແລງວັນ​ທີ 21 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023

ການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການອຸປະຖໍາ ແລະປະສານງານໃຫ້ ໂດຍມູນນິທິເອເຊຍ ຫລື Asia Foundation ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະມີສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ຕັ້ງຢູ່ ລາວມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ໃນ​ການການຢ້ຽມຢາມ ແລະແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດ ຮຽນໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຄະ​ນະຜູ້ແທນລາວ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການແລະເບິ່ງຫ້ອງປະ ຊຸມຂອງສະພາສູງ ແລະສະພາຕໍ່າ​ຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະນະຄອນບາລຕີມໍ ຂອງລັດແມຣີແລນທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ວໍໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງເປັນຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດອັນເກົ່າແກ່ ຕັ້ງຂຶ້ນກ່ອນ ຫໍລັດຖະສະພາໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນອີກດ້ວຍ.

Back to top
XS
SM
MD
LG