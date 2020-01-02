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ການ​​ສະ​ຫຼອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ ປີ 2020 ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ​ທີ່ ກາ​ນາ​ດາ ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ

ການ​ສະ​ຫຼອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ ປີ 2020 ທີ່​ຈະ​ຕຸ​ລັດໄທ​ມ໌ ໃນນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ 2020. (AP Photo/Adam Hunger)

​ທ່ານ​ຜູ້ຟັງທີ່​ເຄົາ​ລົບ ​ໃນລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາ​ວ​ລາວ ປະ​ຈຳ​ແລງ ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ
ມື້​ທີສອງຂອງ​ປີໃໝ່​ສາ​ກົນ ປີ 2020 ພວກ ເຮົາຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດ​ກັບ​ບັນ​ດາສະ
​ມາ​ຊິກ​ສັງ​ຄົມ​ລາວ​ ທີ່​ອາ​ໄສຢູ່​ໃນນະ​ຄອນ​ມົງ​ເຣ​ອາ​ນ ຂອງກາ​ນາ​ດາ, ​ຢູ່ລັດຮາ​ວາຍ
ແລະ​ລັດ​ໂອ​ຮາ​ຍ​ໂອ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມຣິກາມາ​ສະ​ໜີ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສະ​ຫລອງ
ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ. ບັນ​ດາປະ​ຊາ​ຄົມ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວຢູ່ໃນແຕ່​ລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນເຫລົ່າ​ນີ້​ ພາກັນ​ສະຫລອງບຸນປີ​ໃໝ່ສາກົນຢ່າງ​ໃດນັ້ນຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຮັບ​ຟັງ​ຈາກ ກິ່ງ​ສະຫວັນ ​ໃນ​ອັນ​
ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ໃນ​ຄ້ຳ​ຄືນ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ບັນ​ດາຊາວ​ໂລກ​ໄດ້​ພາ​ກັນກິນ​ລ້ຽງເພື່ອ​ສົ່ງ​
ທ້າຍ​ປີ​ເກົ່າ ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີໃໝ່​ສາ​ກົນ ແລະ​ທົດ​ສະ​ວັດໃໝ່ ດ້ວຍ​ການ​ຈູດດອກໄຟ ຢ່າງ
​ສະ​ຫວ່າງ​ສະ​ໄຫວ, ເສບ​ດົນ​ຕີ, ຟ້ອນ​ລຳ​ດ ຊຸມ​ແຊວ​ກັນ​ຫຼອດ​ຄືນ. ການ​ສະ​ຫຼອງປີ​ໃໝ່
​ຢູ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ງານ​ໂດ່ງ​ດັງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກໍ​ຄືການສະ​ຫລອງ ​ຢູ່​ຈະຕຸ​ລັດທາມ​ສແຄວ​
(Times Square) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກບ່ອນ​ທີ່​ຝູງ​ຊົນທີ່​ແອ​ອັດໄປເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນຢູ່
​ທີ່ນັ້ນ ພາ​ກັນ​ນັບ​ຖອຍ​ຫຼັງ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ​ທີ ທີ່​ເຫຼືອ​ຢູ່​ຂອງ​ປີ 2019 ແລະ​ຮ້ອງ​ໂຮ
​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປີ 2020 ທີ່ໄດ້ມາ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ປະຊາກອນ​ໂລກບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ນັບ​ຖື​ສາສະ​ໜາ​ໃດ ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຜີວ​ພັນ ແລະ​ປາກ
​ພາ​ສາ​ໃດ​ກໍ​ຕ​າ​ມ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ບັນ​ຍາ​ກາດອັນ​ຄຶກ​ຄື້ນ​ນີ້​ໄດ້ເດັດ​ຂາດ.
ບັດ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ເຂົ້າ​ມາ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກປະ​ຊາ​ຄົມ​ລາວຢູ່​ກາ​ນາ​ດາ
ແລະ​ສະ​ຫ​ະ​ລັດ​ວ່າ​ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ພາ​ກັນສະ​ຫຼ​ອງ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່ສາ​ກົນ​ປີນີ້ ຄື​ແນວ​ໃດ.
ກ່ອນ​ອື່ນ​ຂ້າ​ພະເຈົ້າ​ຂໍ​ແນະ​ນຳໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ທ່ານ​ເດດ ເຕັນ​ເສ​ຣີ ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສັງ​
ຄົມ​ລາວທີ່​ນະ​ຄອນ​ມົງ​ເຣ​ອານ ທີ່​ເປັນອະ​ດີດ​ນັກ​ບັນ​ຊີ​ທະ​ນາ​ຄານຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ​ມົງ​
ເຣ​ອານ ​ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງດັ່ງ​ນີ້:

ທ່ານ​ເດດ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ສະ​ຫວິນ ເຕັນ​ເສ​ລີ
ທ່ານ​ເດດ ແລະ​ຍາ​ນາງ​ສະ​ຫວິນ ເຕັນ​ເສ​ລີ

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ບັດ​ນີ້ທ່ານຈະ​ໄດ້​ພົບ​ກັບ​ຍາ​ນາງສຸ​ວັນ​ທອງ ໄຊ​ບັນ​ດິດ ອະ​ດີດ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຊຶ່ງ ປັດ​
ຈຸ​ບັນ​ເປັນປະ​ທານ​ວັດ​ລາວ​ສິ​ຣິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ລາມ ​ທີ່​ເມືອງ​ເອກ​ຣອນ (Akron) ລັດ​ໂອ​
ຮາຍ​ໂອ ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຍ່ານ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຍາ​ນາງ​ສຸ​ວັນ​ທອງ ​ໄດ້​ກ່າ​ວ
​ເຖິງ​ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີໃໝ່​ສາ​ກົນ ຢູ່​ເຂດ​ທີ່​ຍານາງອາ​ໄສ​ຢູ່​ວ່າ:

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ທ້າຍ​ສຸດ​ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານຜູ້​ຟັງ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບທ່ານ​ແອ​ດ​ດີ ສີ​ບຸນ​ມີ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊາວ
ສວນ ຢູ່​ລັດ​ຮາວ​າຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເກາະ​ໃຫຍ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ຂອງ​
ສະ​ຫະ​ລັດ. ທ່ານ​ແອດ​ດີ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງສັງ​ຄົມ​ຊີວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ຂອງ​ຊາວ​ລາວ ຊຶ່ງ​
ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍຄວາມຮັກ​ແພງ, ຄວາ​ມສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ແລະ​ເປັນ​ກັນ​ເອງແບບ​ລາວໆ
ໃນການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ​ຢູ່​ເກາະ​ຮາ​ວາຍ​ສູ່​ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

ທ່ານ​ແດ​ດີ ສີ​ບຸນ​ມີ
ທ່ານ​ແດ​ດີ ສີ​ບຸນ​ມີ

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​ເມື່ອ​ຍ່າງ​ເຂົ້າ​ປີໃໝ່​ສາ​ກົນ ບັນ​ດາຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວຢູ່ຕ່າງ​ປະ​ເທດກໍ​ຄືຢູ່ພາຍໃນ
​ປະ​ເທດພາກັນເປີດປະ​ຕິ​ທິນ ໜ້າ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີໃໝ່ 2020 ນີ້ ດ້ວຍ​ການຈັດ​ງານ
ສະ​ເຫລີມ​ສະ​ຫລອງຢ່າງ​ຄຶກ​ຄື້ນ ພ້ອມໆ​ກັນ​ກັບຊາວ​ໂລກ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

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