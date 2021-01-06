ສະມາຊິກ ປະຊາຄົມລາວ ຄອບຄົວນຶ່ງ ຢູ່ເມືອງໂມແດັສໂຕ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂຄວິດ-19

ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ແມ່ນນຳໜ້າໝູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ແລະເສຍຊີວິດ
ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ກໍມີສະມາຊິກ ປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນ.
ຍານາງມະນີພອນ ເພັດພູທອນ ຢູ່ທີ່ເມືອງໂມ- ເດັສໂຕ (Modesto) ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ
ກ່າວເຖິງປະສົບການ ແລະ ຄອບຄົວລາວອາເມຣິກັນຄອບຄົວນຶ່ງ ທີ່ຍານາງຮູ້ດີສູ່
ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ເຖິງແມ່ນມີຄວາມລະມັດລະວັງພຽງໃດກໍຕາມ ຫຼາຍໆຄົນຍັງຄິດວ່າໂຄວິດ- 19 ຈະບໍ່
ເກີດຂຶ້ນແກ່ຕົນເອງ ແລະຍັງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຄັ່ງຂັດ.
ການສັກຢາປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ເລີ້ມມາເປັນເວລາສອງອາທິດ
ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາການລ້າຊ້າ. ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການ ສັກວັກຊີນພຽງ
ແຕ່ 4 ລ້ານກວ່າຄົນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບູລະສິດໃນການສັກຢາກັນໂຄ ວິດ-19 ນັ້ນກໍຄືບັນດາ
ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຢູ່ບ້ານເຮືອນຄົນຊະລາ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸສູງທົ່ວໆ ໄປ ບັນດາພະນັກງານແຖວໜ້າ
ເຊັ່ນພວກທ່ານໝໍແລະພະຍາບານ ແລະອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດຕິດໂຄວິດ-19 ໄດ້ງ່າຍ. ຕິດຕາມລົງມາກໍແມ່ນບັນດາປະຊາຊົນ
ທົ່ວໆໄປ.
ປັດຈຸບັນນີ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 20 ລ້ານ 6 ແສນກວ່າຄົນ ແລະໄດ້
ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວກວ່າ 3 ແສນ 50 ພັນກວ່າຄົນ.
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