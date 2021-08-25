ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍລາວບາງຄົນ ຕິດໂຄວິດ-19 ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ເຖິງແມ່ນໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນແລ້ວ

ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນອາເມຣິກັນປະມານ 170 ລ້ານ ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສອງ
ເຂັມຢ່າງເຕັມອັດຕາໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ປາກົດວ່າ ຈຳນວນນຶ່ງຍັງບໍ່ ເປັນທີ່ປອດໄພ ແລະ
ບາງຄົນໄດ້ເລີ້ມພາກັນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ນີ້ຢູ່ ຊຶ່ງອາດ ມາຈາກສາຍພັນແດລຕ້າ. ຢູ່ທີ່
ລັດຄາລຟໍເນຍ ບັນດາຄົນອາເມຣິກາເຊື້ອສາຍ ລາວ ໄດ້ກວດພົບຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄ
ວິດ-19 ທັງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໄປແລ້ວກໍຕາມ. ຊຶ່ງເລື້ອງດັ່ງກ່າວນີ້
ໄດ້ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ແກ່ສະ ມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມຣິກັນ ແລະຊາວອາເມຣິກັນ
ໂດຍທົ່ວໄປ ທີ່ພາກັນຕື່ນ ຕົກໃຈໄປຕາມໆກັນ.
ຍານາງສຸພາ ພອນມະນີ ຢູ່ນະຄອນລອສ ແອນເຈີລິສ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ
ຟັງກ່ຽວກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຂອງຜູ້ກ່ຽວທີ່ໄດ້ຕິດໂຄວິດ-19 ໂດຍທີ່ບໍ່ມີ ຮູ້ສຶກໂຕວ່າ:
ປັດຈຸບັນນີ້ອົງການອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະລັດ ຫຼື FDA ໄດ້ອະນຸມັດຢ່າງ ເຕັມອັດຕາ
ໃຫ້ບໍລິສັດຟາຍເຊີຣ-ໄບໂອແອນເທັກ (Pfizer-BioNtech) ໃຊ້ ການສັກຢາເພີ້ມ ເຂັມທີ
3 ເລີ້ມໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ຈະມາເຖິງນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ແມ່ນນັບ
ແຕ່ອາຍຸ 16 ປີ ຂຶ້ນໄປ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະເຮັດວຽກຢູ່ແຖວ
ໜ້າ. ສ່ວນບັນດາປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລ້ວ ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊິນເພີ້ມ ຫຼັງຈາກແປດ
ເດືອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັກ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຕັມອັດຕາແລ້ວ.
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