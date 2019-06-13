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ຊີວິດຊາວລາວ

ສຳ​ພາດ ​ບັນ​ດາ​ພໍ່ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ ວັນ​ພໍ່ ຫຼື Father's Day ​ໃນວັນ​ອ​າ​ທິດ ທີ 16 ມິ​ຖຸ​ນາ ​

ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ ​ພໍ່​ທີ່​ດີຂອງ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ ທີ່​ໜ້າ​ຮັກ​ສອງ​ຄົນ ຢູ່​ທີ່​ລັດວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົ​າ​ລົບ ເນຶ່ອງ​ໃນໂອ​ກາດສະ​ຫຼອງວັນ​ພໍ່ ຫລື Father’s Day
​ໃນວັນ​ອາ​ທິດ ທີ​ສາມ​ຂອງ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລ​າວ ຂອງ
ວີ​ໂອ​ເອ ໄດ້ນຳ​ເອົາ​ການ​ສຳ​ພາດກັບ ບັນ​ດາ​ພໍ່ ມາ​ເລົ່າ​ສູ່​ທ່ານ​ຟັງກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​
ຂອງ​ພວກເພີ່ນ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້ນຶ່ງ​ມີ​ຄວາມຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນ​ການລ້ຽງ​ລູກໃຫ້ໃຫຍ່​ກ້າ​ໜ້າ​ບານ
ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶ​ກ​ສາ​ແລະປະ​ກອບວິ​ຊາອາ​ຊີບ. ບັນ​ດາ​ພໍ່ເຫລົ່າ​ນີ້​ມີປະ​ສົບ​ການ ແລະ
ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຢ່າງ​ໃດ​ໃນຄວາມ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການ​ລ້ຽງ​ລູກນັ້ນ ກິ່ງ​ສະ​ຫັວນ ຈະ​ນຳ​ມາ​
ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ ກາ​ນ​ສ​ຳ​ພາດ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສ​ະ​ຫຼອງວັນ​ພໍ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ວັນ​ພໍ່ ​ຫຼື Father’s Day ແມ່ນ​ວັນ​ສະ​ຫຼອງເພື່ອໃຫ້​ກຽດ​ແກ່ບັນ​ດາຜູ້​ເປັນ​ພໍ່ທັງ​ຫຼາຍ
ທີ່ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຕໍ່​ພວກ​ລູກໆ. ກ​ານ​ສະ​ຫຼອງວັນ​ພໍ່​ ໄດ້​ເລີ້ມ​ເກີດ​ມີ​ມາ​ຢູ່​ໃນປະ​ຊາ​ຄົມ​
ກາ​ໂຕ​ລິ​ກໃນ​ຢູໂຣບຕັ້ງ​ແຕ່​ສັດ​ຕະ​ວັດທີ 15 ໂດຍ​ຖື​ເອົາ​ວັນ​ທີ 19 ມີ​ນາ ເປັນ​ວັນ​ສະ​ຫຼອງ.
​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ ການ​ສະ​ຫຼອງ​ວັນ​ພໍ່ ໄດ້​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ ຊຶ່ງ​ຕໍ່​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ​
ໂ​ຣບ ແລະ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ຮັບ​ເອົາວັນ​ອາ​ທິດ​ ທີ​ສາມ​ຂອງ​ເດືອນມິຖຸ​ນາ ເປັນ​ການສະ
​ຫຼອງວັນ​ພໍ່​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ມາຈົນ​ເທົ້າ​ເຖິງປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ມື້​ນີ້ ​ທ່ານມະ​ນີ​ວົງ ເພຍ​ແກ້ວ ​ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນແຊນ​ດີ​ເອ​ໂກ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ
ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ສົບ​ການຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່ໄດ້​ລ້ຽງ​ດູ​ພວກ​ລູກໆ​ມາ ​ຊຶ່ງ​ທ່່າ​ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່
ວີ​ໂອ​ເອ ດັ່ງ​ນີ້:

ທ່ານ​ມະ​ນີ​ວົງ ເພຍ​ແກ້ວ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ.
ທ່ານ​ມະ​ນີ​ວົງ ເພຍ​ແກ້ວ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ມະ​ນີ​ວົງ ເພຍ​ແກ້ວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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0:00 0:02:47 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ການ​ມີ​ລູກແມ່ນ​ມີ​ໜ້າ​ທີ່ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສູ​ງ ​ມີການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ສູງຕະ​ຫຼອດ​
ຈົນຮອດ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໃຫຍ່​ກ້າ​ໜ້າ​ບານ. ຄວາມຮັບ​ຜິດ​ຊ​ອບ​ທີ່ສຳ​ຄັນສຸດ​ ກໍ​ຄືການ​ສຶກ
​ສາ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມໃຫ້ເປັນ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​. ບັດ​ນີ້​ເຮົາ​ຂໍ​
ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ​ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ ຜູ້​ເປັນ​ພໍ່ທີ່​ດີຂອງ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ
​ທີ່​ໜ້າ​ຮັກສອງ​ຄົນ​ອາ​ຍຸ 15 ປີ ແລະ 10 ປີ. ​ທ່ານແຄວິ​ນ ທີ່​ນະ​ຄອນຊີ​ອາ​ໂຕ້ ລັດ​ວໍ​ຊິ​ງ
ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງຄວາມຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງທ່ານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ ​ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ສູ່ວີ​ໂອ​
ເອ ຟັງດັ່ງ​ນີ້:

ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ທີ່​ໜ້າ​ຮັກ​ສອງ​ຄົນ ທີ​ນະ​ຄອນ​ຊ​ີ​ອາ​ໂຕ້ ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ທີ່​ໜ້າ​ຮັກ​ສອງ​ຄົນ ທີ​ນະ​ຄອນ​ຊ​ີ​ອາ​ໂຕ້ ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ ທ່ານ​ແຄວິນ ກອງ​ສະ​ມິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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0:00 0:03:58 0:00
ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານ​ເພຍແກ້ວ ມະ​ນີ​ວົງ ແລະ​ທ່ານ​ແຄ​ວິ​ນ ກອງ​ສະ​ມິດ ແມ່ນ​ໂຕ​ຢ່າງ​ທີ່​ດີຂອງ ການ
​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄອບ​ຄົວ ແລະເປັນ​ພໍ່​ ​ທີ່​ໄດ້​ລ້ຽງລູກໃຫ້​ໃຫຍ່​ກ້າ​ໜ້າ​ບານ ສຳ​ເລັດ​ການສຶກ​
ສາ ແລະ​ເປັນ​ພົນ​ລ​ະ​ເມືອງທີ່​ດີ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

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