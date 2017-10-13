ທ້າວ Som Aun ໄດ້ຕິດພະຍາດໄຂ້ມາເລເຣຍ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງ
Thma Baing, ແຂວງ Koh Kong ຂອງກໍາປູເຈຍ ໃນປີ 2002. ສີ່ປີຕໍ່ມາ ລູກ
ຂອງລາວສອງຄົນ ກໍຕິດພະຍາດນັ້ນຄືກັນ.
ລາວເວົ້າຕໍ່ VOA ພະແນກພາສາຂະແມວ່າ ເປັນເວລາຫ້າປີ ທີ່ທ້າວ An, ລູກຊາຍ
ຂອງລາວທີ່ດຽວນີ້ມີອາຍຸໄດ້ 19 ປີ ແລະນາງ Sreyna ລູກສາວຂອງລາວທີ່ດຽວນີ້
ມີອາຍຸໄດ້ 12 ປີ ຍັງຕິດພະຍາດດັ່ງກ່າວຢູ່ ຍ້ອນວ່າຂາດການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ລາວບອກອີກວ່າ "ບາງຄັ້ງພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍດີໄປໄດ້ນຶ່ງເດືອນ ແຕ່ມັນກໍກັບຄືນມາອີກ
ໃນເວລາສອງເດືອນຕໍ່ມາ" ໂດຍກ່າວເພີ້ມວ່າ ລູກຂອງລາວທັງສອງຄົນແມ່ນມີໄຂ້ສູງ
ແລະໜາວສັ່ນ.
ທ້າວ Aun ເວົ້າວ່າ ພວກລູກຂອງລາວ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນິຄົມປູກກ້ວຍ ພາກັນອອກໆ
ເຂົ້າໆໄປໃນຄລີນິກ ແລະ "ພາຍຫລັງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກິນຢາແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຈະເຊົາ
ເປັນໄຂ້ ເປັນໄລຍະໃດນຶ່ງ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍໄປໂຮງໝໍ ຖ້າພວກເຮົາມີອາ
ການທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງໝໍແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ຍ້ອນວ່າຄ່າເດີນທາງແມ່ນ
200,000 ຫາ 300,000 ຣຽນ ຫລືປະມານ 50 ຫາ 75 ໂດລາ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າພາກັນຕົກໃຈເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກການກັບຄືນມາຂອງໄຂ້ມາເລເຣຍ
ສາຍພັນຕ້ານທານຢາຢູ່ໃນກໍາປູເຈຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ "superbug" ຫລື “ເຊື້ອພະຍາດ
ທີ່ຍອດ” ທີ່ເຮັດໃຫ້ຢາຕ້ານໄຂ້ມາເລເຣຍທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນການປິ່ນປົວ ທີ່ອີງໃສ່ສານ
artemisinin ນັ້ນ ໝົດສະມັນຕະພາບລົງ.
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