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ພາສາຕ່າງໆ
ເອເຊຍ

ຈີນ ແລະ 5 ປະເທດ ​ເຂດ​​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ຕອນ​ລຸ່ມ ຮັບຮອງເອົາແຜນ ພັດທະນາ ສະບັບໃໝ່

ທ່ານ ຫລີ ​ເຄຈຽງ (Li Keqiang) ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ (ກາງ) ຈັບມືກັບບັນດານາຍົກຈາກ 4 ປະເທດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຊຶ່ງລວມມີ ທ່ານຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ (Nguyen Xuan Phuc) (ທີສອງຈາກຊ້າຍ) ຈາກຫວຽດນາມ, ທ່ານ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ (ຊ້າຍສຸດ), ຈາກໄທ, ທ່ານຮຸນ ເຊນ (ທີສອງຈາກຂວາ) ຈາກກໍາປູເຈຍ, ແລະທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ (ຂວາສຸດ) ຈາກລາວ ກ່ອນການເປີດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​​​​ໃນ​ເຂດ​ແມ່ນໍ້າ ລ້ານ​ຊ້າງ-​ແມ່​ຂອງ ຫລື LMC ຄັ້ງທີ​ສອງ ຢູ່​ພະລາດ​ຊະ​ວັງ​ສັນຕິພາບ (Peace Palace) ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫລວງພະນົມ​ເປັນ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ ທີ 10 ມັງກອນ 2018

ຢູ່​ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ທີ່ໄດ້ມີການປ່າວ​ປະກາດເປັນຢ່າງໃຫຍ່ ​ແຕ່​ວ່າ ມີ​ລາຍ​ລະອຽດໜ້ອຍຫລາຍ​ນັ້ນ ຈີນ​ໄດ້​ຊຸກຍູ້​ແຜນ​ພັດທະນາຫ້າ​ປີ​ຂອງ​ຕົນ ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​
ເທດ​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ທີ່​ເປັນແມ່ນໍ້າສາຍ​ສໍາຄັນ ​ແລະ​ມີ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ຫລາຍ
ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ນັ້ນ.

ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາ​ຂອງ​ຫ້າ​ປະ​ເທດ ​ຢູ່​ເຂດແມ່​ນໍ້າຂອງຕອນ​ລຸ່ມ ຊຶ່ງລວມ​ມີ​ກໍາປູ​ເຈຍ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ, ​ໄທ ​ແລະ​ລາວ​ ​ໄດ້ພົບ​ກັບທ່ານ ຫລີ ​ເຄຈຽງ (Li Keqiang) ນາຍົກ ລັດຖະ
ມົນຕີຈີນ ຢູ່​ພະລາດ​ຊະ​ວັງ​ສັນຕິພາບ (Peace Palace) ​ໃນ​ນະຄອນ​ຫລວງພະນົມ​ເປັນ
​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ ​ຊຶ່ງ​ເປັນກອງປະຊຸມ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມືໃນ​ເຂດ​ແມ່ນໍ້າ ລ້ານ​ຊ້າງ-​
ແມ່​ຂອງ ຫລື LMC ຄັ້ງທີ​ສອງ ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ​ເຄຈຽງ ທີ່​ມີ​ປະ​ເທດ​ຕັ້ງຢູ່​ຕອນ​ເທິງ ​ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າ​ ທີ່​ເອີ້ນກັນໃນອີກ​ຊື່​ນຶ່ງ ໃນ​ພາສາ​ຈີນ​ກາງວ່າລ້ານ​ຊ້າງນັ້ນເວົ້າວ່າ ​ໃນນາມທີ່​ເປັນ​ປະທານ​ປະ​ຈໍາຂອງອົງການ LMC ທີ່​ຫາກໍ່
ຕັ້ງຂຶ້ນມາ​ໃໝ່ໆ ຈີນ​ຈະ​ນໍາ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດມາ​ໃຫ້​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ທຸກ
​ປະ​ເທດ.

ທ່ານ​ກ່າວຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ​ຫຍັງ​ນັ້ນວ່າ "ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​
ຂົງ​ເຂດ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ຫລື ລ້ານ​ຊ້າງ (Lancang) ບໍ່​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ເວົ້າ​ແຕ່​ປາກຊື່ໆ,"
"ພວກ​ເຮົາ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ກ່ຽວກັບ​ຫລັກການ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນີ້. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​
ຄວາມ​ນັບຖື​ຊຶ່ງ​ກັນ ​ແລະ​ກັນ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ພິຈາລະນາຕໍ່ກັນໃນ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ
​ຮ່ວມ​ກັນ​ແບບ​ສະເໝີພາບ.”

​ແຜນການ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ໄດ້​ຍື່ນ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນີ້​ແມ່ນ​ກວ້າງ​ຫຼາຍ ຊຶ່​ງ​ໄດ້​ກວມ​ເກືອບໝົດທຸກ
​ດ້ານ​ໃນ​ການ​ບໍລິຫານ ທີ່​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ຈຸດປະສົງ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ກໍ
​ບໍ່ປາກົດ​ວ່າ​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ອັນໜັກ​ແໜ້ນ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ ທີ່ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​
ກະທໍາ​ຂອງຜູ້​ຄົນທີ່​ນັບມື້ນັບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ລະບົບ​ແມ່​ນໍ້າ​ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

ສ່ວນທ່ານ​ຮຸນ​ເຊ​ນ (Hun Sen) ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ສູນ​ກາງ​ຕ່າງໆ ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​
ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າ​ແລະດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ພ້ອມ​ທັງ​ຈະ​ມີ​
ການ​ສ້າງ​ສູນ​ກາງ​ສຶກສາກ່ຽວກັບ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ໃນ​ລະດັບ​ໂລກ ​ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດຫຍັງຕື່ມ ແຕ່​ຢ່າ​ງ​ໃດ.

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