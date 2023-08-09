ຜູ້ຫຼິ້ນຫວຍໃນລັດຟລໍຣິດາຂອງສະຫະລັດຖືກລາງວັນ Mega Millions ມູນຄ່າ 1.58 ຕື້ໂດລາເປັນປະຫວັດການ ໃນວັນອັງຄານນີ້, ໜ່ວຍງານອອກຫວຍໄດ້ ປະກາດ, ອີງຕາມການລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ AFP.
"ຫຼັງຈາກ 31 ງວດທີ່ບໍ່ມີການຊະນະລາງວັນໃຫຍ່, ຜູ້ໂຊກດີໃນລັດ ຟລໍຣີດາ (Florida) ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງລະດູຮ້ອນຂອງ 2023 ດ້ວຍລາງວັນທີ 1 ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ, ເຊິ່ງປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ປະມານ 1.58 ຕື້ໂດລາ," ຫວຍ Mega Millions ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ.
ການຖືກລາງວັນທີນຶ່ງ 10 ຕົວເລກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຄາດວ່າຈະສ້າງ ສະຖິຕິໃຫມ່ສໍາລັບຫວຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍແຊງໜ້າການຈ່າຍເງິນສູງສຸດຂອງ Mega Millions ກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຢູ່ທີ່ 1.537 ຕື້ໂດລາ ໃນປີ 2018, ສຳນັກງານອອກຫວຍໄດ້ກ່າວ.
ຜູ້ຖືກລາງວັນທີນຶ່ງຫວຍ Mega Millions ແມ່ນການຊະນະຄັັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຖືກ ປະກາດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ - ແລະຖ້າຈໍານວນເງິນລາງວັນໄດ້ຮັບການ ຢືນຢັນ, ມັນຈະເປັນການຈ່າຍເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີສາມໃນປະຫວັດ ສາດ lottery ສະຫະລັດ, ABC News ໄດ້ລາຍງານ.
ຜູ້ຊະນະ, ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຕົວຕົນ, ສາມາດເລືອກທີ່ຈະເອົາເງິນສົດປະມານ 783 ລ້ານໂດລາ, ຫຼືຮັບເງິນເຕັມຈໍານວນໂດຍແບ່ງອອກເປັນການຈ່າຍເປັນເງິນປີ ໃນໄລຍະ 30 ປີ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ປີ.