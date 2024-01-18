ຢາປົວພະຍາດສໍາລັບຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຮາມາສ ຈັບໄວ້ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ພາຍໃຕ້ການຕົກລົງທີ່ຝຣັ່ງ ແລະກາຕາ ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.
ຝຣັ່ງກ່າວວ່າຢານີ້ແມ່ນມີໄດ້ວສຳລັບຕົວປະກັນ 45 ຄົນ ທີ່ມີພະຍາດຊໍາເຮື້ອ, ແລະວ່າການຈັດສົ່ງຈະດໍາເນີນໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການກາແດງສາກົນ.
ກາຕາກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຍັງລວມເຖິງຢາປົວພະຍາດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາອື່ນໆ ສໍາລັບພົນລະເຮືອນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ອີກດ້ວຍ.
ຂະນະທີ່ ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມ ຮາມາສ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າເດືອນທີ 4, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ "ເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ລັດປາແລັສໄຕນ໌" ແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອສັນຕິພາບຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ.
ອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ “ໄດ້ຮັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າວ່າຂາດສິ່ງນັ້ນ,” ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງການປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ ຢູ່ທີ່ຣີສອດສະກີ ຂອງເມືອງ ດາວອສ, ປະເທດສະວິສເຊີແລນ.
ທ່ານ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ຖ້າອິສຣາແອລ ແລະ ປະເທດອາຣັບຫລາຍປະເທດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາສາມາດໂດດດ່ຽວອິຣ່ານ ໄດ້, ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ "ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ", ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາກຸ່ມຕົວແທນຂອງອີ່ຣ່ານ. ບັນດາກຸ່ມຕົວແທນດັ່ງກ່າວ ລວມມີ ພວກກະບົດ ຮູຕີ ຂອງເຢເມນ ທີ່ບຸກໂຈມຕີ ກຳປັ່ນການຄ້າ ຢູ່ທະເລແດງ.
"ບັນຫາດັ່ງກ່າວກຳລັງແຜ່ລາມຈາກຈຸດນີ້ໄປຫາຈຸດນັ້ນ, ແລະແນ່ນອນວ່າ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈທີ່ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດທີ່ເປີດກວ້າງຕໍ່ກັບທັດສະນະດັ່ງກ່າວ," ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວ.
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