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​ປ​ຊ​ຊ ຊາວ​ຕູ​ນີ​ເຊຍ ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຄົນ​ໃໝ່​ ​​ລະ​ຫວ່າງ ນັກ​ບັນ​ດິດ ຫຼື ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີ

ເຈົ້າ​ໜ້​າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ຢືນ​ຍາມ ຢູ່​ດ້ານນອກ​ໜ່ວຍ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ງ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ພາ​ກັນ​ໄປ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໃນ​ຮອບ​ທີ​ສອງ​ຂັ້ນ​ຊີ້​ຂາດ ​ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ຕູ​ນີ​ເຊຍ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຕູນີ້ ຂອງ​ຕູ​ນີ​ເຊຍ, ວັນ​ທີ 13 ຕຸ​ລາ 2019.

ປະ​ຊາ​ຊົນຊາວ​ຕູ​ນີ​ເຊຍ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂັ້ນ​ຊີ້​ຂາດ ລະ​ຫວ່າງ ບັນ​ດິດ​ຫົວ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ​ແຂ່ງກັ​ບ ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີ ດ້ານ​ສື່ມວນ​ຊົນ ຜູ້ທີ່​ຫາ​ກໍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຄຸກ​ໃໝ່ໆ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ ການ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ຂອງວົງ​ການ​ການ​ເມືອງ ຫຼັງການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້.

ນັກ​ການ​ເມືອງນ້ອງ​ໃໝ່​ທັງຫຼາຍ ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ລຸ້ນ​ເກົ່າ ​ໃນ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ຜູ້​ມີ​ສິ​ດ​ອອກ​ສຽງ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຕົກ​ຕ່ຳ ການ​ວ່າງ​ງານ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ ແລະ​ການໃຫ້ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ມະ​ຫາ​ຊົນທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ ທ່າມ​ກາງເຫດ​ການ​ຂອງ​ການ​ລຸກ​ຮື​ຂຶ້ນ ໃນ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ​ຢູ່ທີ່​ ​ອາ​ຣັບ.

ໂດຍ​ມີ​ເລື້ອງ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ ​ລວມຢູ່​ໃນ​ການ​ແຂງ​ຂັນ​ກັນ​ນີ້ ຜູ້​ຊີງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ ນາ​ບີ​ລ ຄາ​ຣູ​ອີ ຫາ​ກໍ​ໄດ້ຖືກ​ປ່ອຍ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ລະ ໃນ​ວັນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂັງຄຸກ ມາ​ໄດ້​ເປັນ​ເວ​ລາ ​ດົນ​ກວ່າ​ເດືອນ​ນຶ່ງ ຍ້ອນ​ຂໍ້​ຫາ​ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຟອກ​ເງິນ.

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນີ້ ມີ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນຫຼາຍກວ່າ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເຕະ​ບານ​ຂອງ​ທີມ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ອີງ​ຕາມ ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ ທີ່​ມີ​ສີ​ສັນຢູ່​ຖະ​ໜົນ ບົວ​ກຸຍ​ບາ ໃນ​ກາງ​ເມືອງ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຕູ​ນີ້ ກ່ອນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງດັ່ງ​ກ່າວ ເປັນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ເສ​ລີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ ໃນ​ປີ 2011 ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບີ​ຈີ ກາອີດ ເອ​ສ​ເສັບ​ຊີ ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ.

ໜ່ວຍ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທັງຫຼາຍ ໄດ້​ເປີດການລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ 7 ລ້ານ​ຄົນ ເມື່ອ​ຕອນ 8 ໂມງ​ເຊົ້າ ແລະ ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ປິ​ດ​ລົງ​ໃນ​ເວ​ລາ 6 ໂມງ​ແລງ. ​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຜົນການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ນັ້ນ ຈະ​ອອກ​ມາ​ພາຍ​ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ນີ້.

ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມານີ້ ທ່ານ​ຄາ​ຣູ​ອີ ແລະ ອາ​ຈາກ​ສອນ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ທ່ານ​ກາ​ອິ​ສ ຊາ​ອີດ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ອອກ​ມາ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ກັນ ແບບ​ຊ້ອງ​ໜ້າ ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຽງ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ.

ທ່ານ​ຄາ​ຣູ​ອີ ອາ​ຍຸ 56 ປີ ເປັນ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີໄດ້​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຮູ້​ສຶກຜ່ອນ​ຄາຍ ແຕ່​ບາງ​ຄັ້ງ​ບາງ​ຄາວກໍ​ຮູ້​ສຶກ​ລັງ​ເລ​ໃຈ. ໃນ​ການ​ກ່າວ ດ້ວຍ​ສຳ​ນຽງ​ຂອງ​ຕູ​ນີ​ເຊຍ ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ເລື້ອງຫຼັກ ເຊັ່ນເສດ​ຖະ​ກິດທີ່ເປີດ​ເສ​ລີ ແລະ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຄວາມ​ຍາກ​ຈົນ.

ເອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮູ້​ສຶກ​ແບບ​ສະ​ບາຍໆ ກໍ​ຄື​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ລະ ອາ​ຍຸ 61 ປີ ທ່ານ​ຊາ​ອີດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງໃຫ້​ກະ​ຈາຍ​ອຳ​ນາດ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ ລະ​ບົບ​ພັກ​ພວກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໃນຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດັ່ງ​ເດີມ​ຂອງ​ອາ​ຣັບ.


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