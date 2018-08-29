ພິທີ ໄວ້ອາໄລ ແກ່ມື້ລາງ ທ. ຈອນ ແມັກເຄນ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນມື້ນີ້ ໄປຈົນໝົດອາທິດ

ພິທີໄວ້ອາໄລແກ່ມື້ລາງສະມາຊິກສະພາສູງ ຈອນ ແມັກເຄນ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ລັດອາຣີໂຊນາ, ຊຶ່ງເປັນລັດ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດທີ່ທ່ານໄດ້
ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ ມາເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 30 ປີນັ້ນ.
ຈະມີພິທີແບບສ່ວນຕົວເພື່ອເຄົາລົບສົບຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງໂຖງທີ່ເປັນຮູບຊົງກົມ
ໃນຕຶກລັດຖະສະພາ ຫລື Capitol ຂອງລັດອາຣີໂຊນາ ໃນນະຄອນຟີນິກ.
ຫລັງຈາກນັ້ນປະຊາຊົນຈຶ່ງຈະຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າໄປເຄົາລົບສົບຂອງທ່ານແມັກເຄນ
ໃນຂະນະທີ່ສົບຂອງເພິ່ນ ເອົາດອຍໄວ້ ຢູ່ຕຶກສະພາຂອງລັດດັ່ງກ່າວ.
ຈາກນັ້ນ ກໍຈະມີການໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານເພິ່ນຢູ່ຕະຫລອດຈົນໝົດອາທິດນີ້
ຢູ່ໃນລັດອາຣີໂຊນາ ແລະໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ພິທີໄວ້ອາໄລແບບມວນຊົນ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຟີນິກຂອງ
ລັດອາຣີໂຊນາ ຮ່ວມກັບສະມາຊິກຄອບຄົວ ພ້ອມກັບໝູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານແມັກເຄນ
ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດອາຣີໂຊນາ.
ຈາກນັ້ນ ສົບຂອງທ່ານແມັກເຄນ ກໍຈະເອົາມາດອຍໄວ້ຢູ່ທີ່ຕຶກລັດຖະສະພາຫລື Capitol
ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີພິທີ
ໄວ້ອາໄລອີກຄັ້ງນຶ່ງເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ຊີວິດ ແລະວຽກງານໃນການຮັບໃຊ້ ຢູ່ໃນລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ.
ພິທີເຄົາລົບສົບເພື່ອລະນຶກເຖິງທ່ານຈະສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນໃນວັນເສົາຈະມາເຖິງນີ້ຢູ່ໂບດໃຫຍ່
ແຫ່ງຊາດ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນບ່ອນທີ່ຈະມີ ອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອ
ບາມາ ແລະຈອຣຈ໌ ດັບເບິນຢູ ບູສ (George W. Bush) ຂຶ້ນໄປກ່າວຄໍາປາໄສ.
ມີແຜນທີ່ຈະນໍາເອົາສົບຂອງທ່ານແມັກເຄນໄປຝັງໄວ້ ທີ່ໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຂົ້າ
ສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ຊຶ່ງແມ່ນວິທະຍາຄານກອງທັບເຮືອ ຢູ່ເມືອງອານນາໂພລິສ ໃນລັດ
ແມຣີແລນ ໃນວັນອາທິດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກມະເຮັງໃນສະໝອງ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ໂດຍຮວມອາຍຸໄດ້
81 ປີ.
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