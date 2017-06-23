ທ່ານນາງ May ກ່າວວ່າ ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງ ອັງກິດ ແມ່ນຍຸຕິທຳຫຼາຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດທ່ານນາງ Theresa May ກ່າວວ່າ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ທ່ານ ນາງ
ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງປະຊາຊົນປະເທດຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະຫະ
ພາບຢູໂຣບຫຼືອີຢູ ຢູ່ໃນອັງກິດ ຫຼັງຈາກອັງກິດຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ
ແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນ “ຍຸຕິທຳຫຼາຍ” ແລະ “ຈິງຈັງແທ້ໆ.”
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ໃນນະຄອນ Brussels ຊຶ່ງເປັນມື້ທີສອງຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ ທ່ານນາງ May ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ “ຈະໃຫ້ ລາຍລະອຽດ
ເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້.”
ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ຍັງບໍ່ໝັ້ນໃຈເທື່ອວວ່າ ຂໍ້ສະເໜີີຂອງທ່ານນາງ ເປັນ
ທີ່ພຽງພໍ ໂດຍກ່າວວ່າ ຍັງມີຄຳຖາມຫລາຍຢ່າງທີ່ຄ້າງຄາຢູ່.
ທ່ານນາງ May ກ່າວກ່ອນໜ້າການເລີ່ມປະຊຸມ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່
ເຫັນບັນດາຄອບຄົວຕ້ອງແຍກຈາກກັນ” ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຕ້ອງ ການໆ
ຄໍ້າປະກັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກອີຢູ ກ່ຽວກັບປະຊາຊົນອັງກິດທີ່ອາໄສຢູ່່ໃນປະເທດຕ່າງໆ
ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານສະພາຢູໂຣບກ່າວວ່າ ຢູໂຣບຕ້ອງການຈະປະຕິບັດຕາມ
ສະພາບການໂຕຈິງໃນການພົວພັນກັບອັງກິດ ຫຼັງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວຕັດສິນໃຈຖອນ
ຕົວອອກຈາກອີຢູແຕ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືພົວພັນກັນໃນອະນາຄົດ.
ທ່ານ Antonio Tajani ປະທານສະພາຢູໂຣບກ່າວວ່າ “ອັງກິດຈະຖອນຕົວ ອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ບໍ່ແມ່ນຢູໂຣບ. ນີ້ແມ່ນສຳຄັນໃນການແຜ້ວທາງ ພ້ອມທັງສຳລັບ
ການມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ຫລັງຈາກການແຍກທາງກັນແລ້ວ.”
ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສອງມື້ໃນວັນພະຫັດ ທີ່
ນະຄອນ Brussels ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆນັບແຕ່ແຜນການຖອນໂຕຂອງອັງກິດ
ການກໍ່ການຮ້າຍ ການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະບັນຫາອື່ນໆທີ່ປະເຊີນໜ່້າກັບຢູໂຣບ.
ຫົວໜ້າສະຫະພາບຢູໂຣບທ່ານ Donald Tusk ກ່າວວ່າ ບັນດາ 27 ປະເທດຢູໂຣບ
ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເລືອກສະຖານທີ່ແຫ່ງໃໝ່ ສຳລັບພະແນກການ
ຕ່າງໆຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ອັງກິດ.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ Emmannuel Macron ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນກັບເຢຍຣະມັນ ເພື່ອລິເລີ່ມໂຄງການ ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນຂະນະ
ທີ່ປະເທດສະມາຊິກປະເທດ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະບໍລິຫານພວກອົບພະຍົບ
ຢ່າງໃດ ຫລັງຈາກອັງກິດຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບໄປແລ້ວ.
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