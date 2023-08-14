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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ເກາະມາວອີ ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 93 ຄົນແລ້ວ

ລົດທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ ແລະອາຄານຕ່າງໆ ທີ່ເຫັນຈາກການເຜົາຜານຂອງໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ເມືອງ Lahaina ເກາະມາວອີ ລັດຮາວາຍ ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຟໄໝ້​ເມື່ອປ່າອາທິດແລ້ວ ຢູ່​ເກາະມາວອີຂອງ​ລັດຮາວາຍ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 93 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເປັນການເສຍຊີວິດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດ​ຍຸກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈະເພີ້ມຂຶ້ນ​ຕື່ມ.

​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການຕຳຫລວດເກາະມາວອີ ທ່ານຈອນ ແປນເລີຕິເອ ຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຸດຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສອງຄົນໄດ້ຮັບ​ການ​ລະ​ບຸ​ໂຕ​ແລ້ວ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ເຂົາເຈົ້າ.

ການລະ​ບຸ​ໂຕ​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່ຊາກສົບ​ໄດ້​ຖືກເຜົາ​ໄໝ້ ​ແມ່ນເປັນທີ່ຍາກລຳ ບາກ ທ່່ານແປນເລີຕິເອ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. “ພວກເຮົາເກັບເອົາບັນດາຊາກສົບ” ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ” ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫັກອອກ​ຈາກ​ກັນໝົດ.

​ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເປັນມື້ທຳອິດທີ່ພວກໝາສືບ​ກິ່ນ ຊອກຫາຊາກສົບໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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