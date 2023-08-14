ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ເກາະມາວອີ ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 93 ຄົນແລ້ວ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຟໄໝ້ເມື່ອປ່າອາທິດແລ້ວ ຢູ່ເກາະມາວອີຂອງລັດຮາວາຍ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 93 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເປັນການເສຍຊີວິດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດຂອງໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຍຸກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫລວດເກາະມາວອີ ທ່ານຈອນ ແປນເລີຕິເອ ຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຸດຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍສອງຄົນໄດ້ຮັບການລະບຸໂຕແລ້ວ ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ເຂົາເຈົ້າ.
ການລະບຸໂຕຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຊາກສົບໄດ້ຖືກເຜົາໄໝ້ ແມ່ນເປັນທີ່ຍາກລຳ ບາກ ທ່່ານແປນເລີຕິເອ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ. “ພວກເຮົາເກັບເອົາບັນດາຊາກສົບ” ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ” ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫັກອອກຈາກກັນໝົດ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເປັນມື້ທຳອິດທີ່ພວກໝາສືບກິ່ນ ຊອກຫາຊາກສົບໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.