ທ່ານ Mattis ເຕືອນເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກ່່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາເດັດ
ຂາດວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອເປັນມະຫາອຳນາດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ີນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລວ່າ ການພັດທະນາໂຄງ
ການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟເພື່ອການຮຸກຮານຂອງເກົາຫຼີ ເໜືອນັ້ນແມ່ນ
ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວແທນທີ່ຈະໃຫ້ມີ
ຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ເຕືອນເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ກອງທັບຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ສາມາດທຽບເທົ່າ
ໄດ້ກັບແສນຍານຸພາບທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ເປັນພັນທະມິດ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ຈົ່ງຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດ ການໂຈມຕີໃດໆກໍຕາມຕໍ່ສະຫະລັດ ຫລື
ບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມປະລາໄຊ ແລະການໃຊ້ອາ
ວຸດນິວເຄລຍໃດໆໂດຍເກົາຫຼີເໜືອຈະຖືກຕອບໂຕ້ດ້ວຍກຳລັງທະຫານຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະຖ້ວມລົ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຄືກັບທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວມາຕະຫຼອດ
ອາທິດ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍວ່າ ການທູດເປັນຊ່ອງທາງເລືອກໃນ
ການຮັບມືກັບເກົາຫລີເໜືອ.
ທ່ານ Mattis ແລະນາຍພົນ Joseph Dunford ປະທານເສນາທິການຮ່ວມກອງ
ທັບສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການປຶກສາຫາລືປະຈຳປີ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະ
ເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືໄດ້ຈັດ
ຂຶ້ນນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Ja-in ແລະປະທານາທິບໍດີສະ
ຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານ Mattis ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ Moon ແລະໄດ້
ໂອ້ລົມກັບທະຫານສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ບ້ານ Panmunjom ຊຶ່ງເປັນ
“ບ້ານສະຫງົບເສິກ” ບ່ອນທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ພົບປະກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍຂອງລັດຖະມົນຕີ Mattis ແມ່ນຮວມທັງການ
ຢຸດແວ່ທີ່ປະເທດໄທ ແລະຟິລິບປີນ.
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