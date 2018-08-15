ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັຕຕິສ ກຳລັງທໍາການຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ ໃນສັບປະດານີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າ
ປະກັນຕໍ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດວ່າ ສະຫະລັດຢາກສືບຕໍ່ “ເປັນພາຄີດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເລືອກເອົາ.” ແຕ່ວ່າ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳທຳນຽບ
ຫ້າແຈ ຄາຣ໌ລາ ບາບບ໌ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຣິໂອ ເດີ ຈາແນໂຣ, ປະເທດບຣາຊີລ
ວ່າ ທ່ານ ແມັຕຕິສ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕຳໜິຈີນ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ
ແບບທ້າທາຍໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຢູ່ເທິງອາກາດ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍ
ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັຕຕິສ ກໍາລັງຢ້ຽມຢາມ
ບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ ໃນສັບປະດານີ້ ໂດຍທີ່ມີຈີນ ຍັງຢູ່ໃນຫ້ວງ
ຄວາມຄິດຂອງທ່ານຢູ່.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານບຣາຊີລ ໃນນະຄອນ ຣິໂອ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ນັ້ນ, ທ່ານແມັຕຕິສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ ເປັນພາຄີກັນກັບບຣາຊີລ ເພື່ອໃຫ້
ການປ້ອງກັນ ແກ່ກໍາລັງຂອງປະເທດທັງສອງ ຢູ່ເທິງອະວະກາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືກັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງ
ວ່າຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ສາມາດທີ່ຈະທຳລາຍດາວທຽມທີ່
ໂຄຈອນໃນອະວະກາດທີ່ຈຳເປັນໃຊ້ໃນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນການສື່ສານ,
ການພະຍາກອນອາກາດ ແລະດໍາເນີນງານຕ່າງໆ ຂອງລະບົບການບອກທິດທາງ
ທົ່ວໂລກ ຫລື GPS ນັ້ນໄດ້.
ທ່ານຈິມ ແມັຕຕິສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຂໍ້ຄວາມທີ່ທາງຈີນສະແດງ
ອອກມາ ເພື່ອຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດທຳລາຍດາວທຽມໃນອະວະ
ກາດໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຫັນເອົາເຂດອະວະກາດໃຫ້ກາຍເປັນ
ບ່ອນປະຕິບັດງານທາງທະຫານດອກ. ແຕ່ວ່າ, ພວກເຮົາຈະປ້ອງກັນພວກເຮົາ
ເອງຢູ່ໃນອະວະກາດ ຖ້າຫາກວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ.”
ທ່ານແມັຕຕິສ ຍັງໄດ້ຕຳໜິຈີນທີ່ຈັດສັນເອົາອາວຸດຍຸດໂທປະກອນແລະເຄື່ອງໃຊ້
ໃນການປ້ອງກັນຊາດອື່ນໆ ໄປໄວ້ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ເປັນເຂດມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນຢູ່ນັ້ນ, ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີເສັ້ນທາງໃຊ້ໃນດ້ານການຄ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບ່ອນນຶ່ງ
ຂອງໂລກ.
ທ່ານຈິມ ແມັຕຕິສ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ຈີນ ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຫລຸດລົງ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ທາງທະຫານຂອງຕົນຂຶ້ນ.”
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຈີນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຕໍ່ເຂດທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້
ເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານການຄ້າ. ແຕ່ວ່າ, ປັກກິ່ງກໍໄດ້
ພະຍາຍາມທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ມີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການປ້ອງກັນຊາດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານເຈສັນ ມາກແຊກຄ໌ (Jason Marczak) ຈາກສະພາອັດແລນຕິກ ກ່າວວ່າ
“ໃນມຸມມອງຂອງຈີນນັ້ນ ເຫັນວ່າການຮ່ວມມືດ້ານນີ້ ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ
ເພາະວ່າ ມັນຊ່ອຍຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ການເອົາສິນຄ້າຕ່າງໆ ໄປສູ່
ຕະຫຼາດໄດ້.”
ທ່ານແມັຕຕິສ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍ ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັນໃນການເຮັດການຄ້າກັບຈີນ, ບໍ່ຄືກັນກັບການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ
ທາງການຄ້າຈໍານວນນຶ່ງ ລະຫວ່າງຈີນ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ນ້ອຍກວ່າ ໃນທະວີບ
ເອເຊຍນັ້ນ.
ທ່ານແມັຕຕິສ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການໃຫ້ຄວາມນັບຖືຕໍ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນມາກ່ອນໝູ່ໝົດ.
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະນຳໃຊ້ເສດຖະກິດແບບເອົາປຽບ ແລະສ້າງໜີ້ສິນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ກອງກັນຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ປະເທດນັ້ນໆ ແລະຈາກນັ້ນກໍລົບລ້າງອໍານາດອະທິປະໄຕ
ຂອງປະເທດນັ້ນ ອອກຈາກທ່າເຮືອຂອງຕົນ ດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນປະເທດສີລັງການັ້ນ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ການຂາຍອຸບປະກອນທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ທົ່ວ
ໂລກເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 5 ພັນລ້ານໂດລາ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍນີ້. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫວັງວ່າ
ການແຂ່ງຂັນຈາກຈີນ ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາຍອຸບປະກອນດັ່ງກ່າວ ໃນຂົງເຂດ
ທະວີບອາເມຣິກາລາຕິນ.
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