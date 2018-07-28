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ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ການຝຶກຊ້ອມ ເພື່ອ ລາດຕະເວນ ຮ່ວມກັບເທີກີ ຈະເລີ້ມ ໄວໆນີ້

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ. (ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018)

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ອຸບປະ
ກອນ ໄດ້ສົ່ງໄປເຖິງ ຖານທັບ ໃນປະເທດເທີກີແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ທະຫານເທີກີ ກະກຽມ ການລາດຕະເວນຮ່ວມກັບກຳລັງສະຫະລັດ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ.

ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ອຸບປະ
ກອນສຳລັບການຝຶກຊ້ອມໄດ້ສົ່ງໄປເຖິງຖານທັບອິນເຊີລິກແລ້ວ” ຊຶ່ງທ່ານໝາຍເຖິງ
ຖານທັບຍຸດທະສາດໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເທີກີທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍທະຫານອາເມຣິກັນ.

ທ່ານແມັດຕິສກ່າວວ່າ ການຝຶກຊ້ອມ ຄວນຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດຂ້າງ
ໜ້ານີ້.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ພວກເຮົາເວົ້າກັນໃນໄລຍະຫຼາຍເດືອນຂ້າງໜ້າ.”

ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເວລາໃດ ກຳລັງສະຫະລັດ ແລະເທີກີ ຈຶ່ງຈະເລີ້ມທຳ
ການລາດຕະເວນຮ່ວມກັນຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍເມື່ອການຝຶກຊ້ອມຂອງກຳລັງເທີກີສິ້ນ
ສຸດລົງແລ້ວ.

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສະຫະລັດ ເລີ້ມ “ການລາດຕະເວນ ທີ່ໄດ້ເຮັດໄປໂດຍລຳພັງແຕ່ກໍ
ມີການປະສານງານ” ກັບກຳລັງເທີກີ ໃກ້ໆກັບເມືອງແມນບິຈ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນ
ພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ.

ເມືອງແມນບິຈແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍພວກນັກລົບຊາວເຄີດຊຶ່ງວໍຊິງຕັນແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດ ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ອັງກາຣາກ່າວວ່າ ເປັນ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ຕ້ານເທີກີນັ້ນ.

ທຳນຽບຫ້າແຈ ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງ ຂອງການລາດຕະເວນນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜຸນ “ຄວາມໝັ້ນຄົງໄລຍະຍາວຢູ່ໃນເມືອງແມນບິຈ” ແລະປະຕິບັດຕາມພັນ
ທະຂອງຕົນ ທີ່ມີຕໍ່ເທີກີ ຊຶ່ງປັນພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ້.

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