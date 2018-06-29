ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນຕໍ່
ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດມີຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງຕົນຍັງ “ໜຽວແໜ້ນເໝືອນເດີມ.”
ຄຳຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານແມັດຕິສໄດ້ພົບປະກັບ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຊົງ ຢຸງ ມູ ໃນນະຄອນໂຊລ ໃນຂະນະທີ່ບັນ
ດານັກເຈລະຈາສອງຂອງປະເທດດຳເນີນການພົບປະກັນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ
ໃນການເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍໄປ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດຍຸຕິການ
ຊ້ອມລົບທາງທະຫານກັບເກົາຫຼີໃຕ້ໄວ້ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຂຶ້ນ. ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຢຸດເຊົາການຊ້ອມ
ລົບມາເປັນເວລາດົນນານ ທ່າມກາງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ພວກປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ແນ
ໃສ່ວາງແຜນຮຸກຮານ ຊຶ່ງກອງທັບສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະຕິເສດໄປນັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດມີຄວາມເປັນຫ່ວງລະຫວ່າງ ກ່ຽວກັບວ່າສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫລືອດ້ານການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລືບໍ່.
ທ່ານແມັດຕິສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການໂຈະການຝຶກຊ້ອມທະຫານ ເປັນການ
ສ້າງໂອກາດທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.
ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ຈຳນວນທະຫານສະຫະລັດທີ່ຮັກສາການຢູ່ທີ່ນັ້ນຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ
ແລະກອງທັບຂອງທັງສອງປະເທດຍັງຈະ “ຄອຍລະວັງ ແລະກຽມພ້ອມທີ່ຈະປ້ອງກັນ
ຕ້ານກັບທ້າທາຍໃດໆ.”
ຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈເດີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຢູ່
ທີ່ນັ້ນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນທ່ານໄດ້ຢຸດແວ່ໄປປະເທດຈີນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດ
ສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະຍົກເອົາຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ທະເລຈີນໃຕ້ເປັນເຂດທະ
ຫານ ແລະເສລີພາບການເດີນເຮືອຢູ່ເຂດນັ້ນ.
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