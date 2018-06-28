ທ່ານແມັດຕິສ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຈິມ ແມັດຕິສ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່
ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ ຂໍ້ຜູກໝັດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ “ຍັງຄົງ
ຮັກສາໄວ້ຢູ່ຄືເກົ່າ ຢ່າງໜຽວແໜ້ນ.”
ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ແມັດຕິສ ໄດ້ພົບປະກັບ ລັດຖະມົນຕີ
ປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຊົງ ຢັງ-ມູ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ໃນເວລາ
ດຽວກັນ ບັນດານັກເຈລະຈາ ຈາກທັງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ
ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດ ຍົກເລີກ
ການຊ້ອມລົບກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກັບຜູ້ນຳ
ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ. ສ່ວນເກົາຫຼີເໜືອ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການຊ້ອມລົບນັ້ນ
ມາເປັນເວລາຍາວນານ ທ່າມກາງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຈຸດປະສົງ ໃນ
ການວາງແຜນຮຸກຮານ ເຊິ່ງກອງທັບຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະຕິເສດ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງ ພາຍໃນກຸ່ມພັນທະມິດ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຊ່ອຍເຫຼືອ
ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ວ່າ ການໂຈະການຊ້ອມລົບໄວ້ ຈະສ້າງ
ໂອກາດທີ່ດີຂຶ້ນ ສຳລັບສັນຕິພາບຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຈຳນວນຂອງທະຫານສະຫະລັດ ປະຈຳການຢູ່ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ
ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະວ່າ ທັງສອງກອງທັບ ຍັງຄົງ “ລະມັດລະວັງ ແລະກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະ
ປ້ອງກັນຕໍ່ການທ້າທາຍໃດໆ.”
ຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ ຈະເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບກອງປະຊຸມຢູ່ທີ່
ແຫ່ງນັ້ນ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານໄດ້ຢຸດແວ່ ໃນປະເທດຈີນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດ
ຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະ ກໍໄດ້ຍົກຄວາມເປັນຫ່ວງຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບການສ້າງເຂດຈັດຕັ້ງ
ທາງດ້ານທະຫານ ແລະເສລີພາບໃນດ້ານການເດີນເຮືອ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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