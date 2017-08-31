ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ຄືກັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບການຄືບໜ້າ
ຂອງໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະອາວຸດນິວເຄີລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ເນັ້ນວ່າ “ບໍ່ເຄີຍວ່າ ຈະບໍ່ມີທາງແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການທູດຈັກເທື່ອ” ເວລາເວົ້າເຖິງການຮັບມືກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ແມ່ນມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂອ້ລົມ
ສົນທະນາກັນ ບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ.”
ທ່ານ Mattis ໄດ້ຖະແຫຼງຕອບ ຕໍ່ຄຳຖາມກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງ
ໃນ Twitter ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຕິດຕາມມາ
ດ້ວຍການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຍິງຂ້າມຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ.
“ສະຫະລັດ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ແລະໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນຄຳໃຫ້ພວກ
ເຂົາມາ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເປັນເວລາ 25 ປີ. ສະນັ້ນ ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ຈຶ່ງບໍ່
ແມ່ນຄຳຕອບ!” ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງໃນ Twitter ນຶ່ງມື້
ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ທຸກໆທາງເລືອກແມ່ນຈະນຳຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນ”
ສຳຫຼັບການຮັບມືກັບພຽງຢາງ.
ເຊີນຊົມ: ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ວ່າ -- ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ຈຶ່ງບໍ່
ແມ່ນຄຳຕອບ!”
ສ່ວນໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ແມ່ນໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນຸໂລມກັນ ໃນອັນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ກັບຂອງທ່ານ Mattis ຈຶ່ງບອກພວກນັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳ
ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ Air Force One ໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກໆທາງເລືອກແມ່ນຈະນຳຂຶ້ນມາປຶກສາຫາລືກັນສຳຫຼັບ
ການຮັບມືກັບເກົາຫຼີເໜືອ, “ແລະນັ້ນ ກໍຍັງເປັນຄືເກົ່າຢູ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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